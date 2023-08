Mercato Napoli, svolta a sorpresa: il giocatore ha cambiato idea

Mercato Napoli. Il Napoli è atteso da una stagione molto particolare e non potrà commettere alcun errore in sede di mercato. In tal senso, arriva una svolta importante. Il calciatore azzurro, per il quale sembrava praticamente tutto deciso, ha cambiato idea ed ora mutano completamente le strategie del club.

Il Napoli dopo 33 anni è riuscito a riportare lo Scudetto all’ombra del Vesuvio al termine di una cavalcata ai limiti della perfezione. Ne hanno sbagliate pochissime di partite gli azzurri, che alla fine hanno conquistato la matematica certezza del trionfo con ben cinque giornate di anticipo. Ripetersi adesso sarà molto difficile, ma come annunciato da Aurelio De Laurentiis in persona è quello l’obiettivo fissato dalla dirigenza. Sarà fondamentale, per riuscirci, non commettere alcune errore sul mercato. In tal senso, però, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione, gli azzurri devono completamente cambiare strategia. Decisivo il cambio di idea di un giocatore.

Mercato Napoli, cambiano le strategie

In sede di mercato, per il Napoli ma non solo, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ancor di più quando inizia il conto alla rovescia per l’inizio del campionato. In tal senso, adesso gli azzurri devono fare i conti con un cambio repentino di idea che li spinge a mutare in maniera radicale anche le strategie in sede di mercato.

Stando a quanto raccontato su Twitter dal giornalista napoletano Raffaele Auriemma, Piotr Zielinski ha cambiato nuovamente idea. Ha deciso, infatti, di declinare la ricchissima proposta che gli ha fatto pervenire l’Al-Ahli che gli avrebbe fatto guadagnare una cascata di milioni. Decisiva sarebbe stata la volontà della moglie di non trasferirsi a quelle latitudini. Napoli preso di controtempo, come si suol dire, dal momento che aveva già individuato in Gabri Veiga il suo erede naturale. Adesso è da vedere cosa accadrà, ma è inevitabile che rappresenta un colpo di scena non di poco conto.

Zielinski rifiuta l’Al-Ahli, svolta per il Napoli

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e, per restare, serve il rinnovo. Probabile, a questo punto, che il centrocampista possa tornare a sedersi alla scrivania per prolungare il suo vincolo contrattuale con il Napoli. Una scelta di cuore, quella del centrocampista polacco, soprattutto tenendo conto che quello che avrebbe guadagnato in Arabia Saudita.