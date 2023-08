Addio Osimhen, c’è la data: tifosi azzurri senza parole

Il fuoriclasse nigeriano continua a ricevere proposte allettanti dalla Saudi Pro League: scatta il patto col presidente

Difficile descrivere, o capire, quello che sta accadendo a Napoli. Soprattutto sta rischiando di diventare incomprensibile ai caldissimi sostenitori azzurri, che rischiano di godere ben poco per uno Scudetto, quello arrivato ufficialmente il 4 maggio scorso, atteso per ben 33 anni.

Tutto è iniziato col clamoroso addio di Luciano Spalletti, per insanabili divergenze caratteriali, e forse anche sui programmi tecnici del club, col patron De Laurentiis.

Poi è stata la volta di Kim Min-Jae, ceduto al Bayern Monaco per la cifra presente nella clausola rescissoria stabilita un anno fa. Ultimo, ma non per importanza, l’addio di Cristiano Giuntoli, per molti il vero artefice del miracolo partenopeo dello scorso anno, che ha fatto il diavolo a quattro pur di interrompere con un anno di anticipo la sua collaborazione col Napoli pur di accasarsi alla Juve.

Nel frattempo, tanto per restare ‘preoccupati’, è arrivata la polemica intervista di Mario Giuffredi, l’agente di Mario Rui, che ha svelato come non si sia arrivati ad alcun accordo per il rinnovo del suo assistito. Che ora potrebbe accettare le offerte pervenute sulla sua scrivania. Un addio che sarebbe doloroso, e che potrebbe concretizzarsi già in questa finestra di mercato. Come quello di Piotr Zielinski, per il quale De Laurentiis avrebbe già accettato i 20 milioni messi sul tavolo dall’Al-Ahli, che garantirebbe al polacco 10 milioni a stagione. Sembra un incubo, ma la notizia peggiore deve ancora arrivare.

Osimhen-Napoli, De Laurentiis concorda l’addio

Secondo quanto riferito da Sport Mediaset, che già ha fornito importanti indiscrezioni sui giocatori succitati, anche il futuro di Victor Osimhen all’ombra del Vesuvio sarebbe a rischio.

Al momento il patron azzurro non cederebbe il nigeriano nemmeno per 200 milioni di euro, ma ha già capito che la volontà del fuoriclasse è quella di cambiare aria. Del resto l’offerta economica dell’Al Hilal al calciatore – 40 milioni l’anno per 5 anni – è quasi impossibile da rifiutare. Secondo il quotidiano Il Mattino, fosse per lui Osimhen si sarebbe già trasferito in Arabia. De Laurentiis non ne vuole sapere, almeno per ora, ma avrebbe concesso una pericolosa apertura che di fatto rimanda solo il futuro. Che appare inevitabile.

L’idea del numero uno del Napoli è quella di garantire ad Osimhen uno stipendio da 12 milioni l’anno come base economica del rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025, che verrebbe sì formalmente allungato, ma solo con una promessa. Che sarebbe quella di liberare il nigeriano nel 2024. Ovviamente a delle cifre importanti- le offerte non mancherebbero – che possano consentire al patron di monetizzare. I tifosi partenopei tremano. La squadra dello Scudetto si sta sgretolando pezzo dopo pezzo.