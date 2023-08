Calciomercato Napoli: non solo Veiga, spunta l’alternativa

Il Napoli non vuole lasciare nulla al caso: non solo Gabri Veiga per il colpo a centrocampo, ecco l’altro innesto

La società partenopea vuole puntellare la rosa di Rudi Garcia con nuovi innesti di qualità. Dopo gli arrivi di Natan e Cajuste, il Napoli vorrebbe così arrivare a rinforzi già pronti per la prossima stagione. In caso di mancato arrivo di Gabri Veiga, ecco l’alternativa da prendere al volo per non restare a mani vuote.

Saranno ore decisive per il nuovo colpo a centrocampo del Napoli. Gabri Veiga è entrato nella ripresa durante la sfida tra Celta Vigo ed Osasuna: Rafa Benitez ha rivelato apertamente che il centrocampista spagnolo ha recuperato dagli acciacchi muscolari e non pensa minimamente al calciomercato. Tutto ruoterà intorno al talentuoso giocatore spagnolo, sempre nel mirino del Napoli per rinforzare la zona mediana di Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli, il profilo da urlo in caso di mancato addio di Veiga

Verso l’addio c’è sempre il centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski, ad un passo dall’Arabia Saudita. La deadline scadrà domani come riportato dal portale calciomercato.it: l’Al-Ahli vorrebbe chiudere l’affare entro questa sera con il trasferimento a titolo definitivo intorno ai 35 milioni di euro.

Tanti i nomi sul taccuino della dirigenza partenopea che vuole continuare a far sognare i tifosi azzurri. Dopo il trionfo dello Scudetto, il presidente De Laurentiis ha voluto pianificare con calma la prossima stagione. Ora ha messo a segno già diversi rinforzo di qualità, ma in caso di mancato arrivo del centrocampista del Celta Vigo, Gabri Veiga, ecco l’alternativa. In pole ci sarebbe nuovamente il profilo dell’argentino di proprietà del Tottenham, Giovani Lo Celso, pronto a sbarcare in Serie A. Il giocatore è ormai fuori dai piani del top club inglese: ora aspetta soltanto la sua prossima destinazione.

Da non sottovalutare nuovamente anche la pista che porterebbe al centrocampista dell’Udinese, Lazar Samardzic, che è tornato proprio in Friuli nelle ultime ore. Da diversi giorni non si è allenato con la situazione in fase di stallo dopo le visite mediche effettuate con l’Inter.

Un colpo di scena a sorpresa per il talentuoso centrocampista bianconero che non conosce con certezza il suo futuro. Infine, sul taccuino della dirigenza del Napoli c’è sempre il nome di Teun Koopmeiners, ma l’Atalanta difficilmente lo lascerà partire in questa sessione di calciomercato.