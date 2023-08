Plusvalenza da capogiro: Napoli, che affare

Il Napoli potrebbe chiudere una plusvalenza importante in questa fase del mercato: un affare ‘stile De Laurentiis’

Il Napoli ha ufficializzato Jens Cajuste come suo nuovo centrocampista e nelle prossime ore potrebbe tornare forte su qualche altro profilo seguito dalla società, abituata ormai a sorprendere tutti gli osservatori.

La Serie A è ormai alle porte, il Napoli scenderà in campo sabato 19 agosto allo Stirpe di Frosinone contro i neopromossi di Di Francesco e sarà la prima volta dopo più di trent’anni a giocare una gara di campionato col tricolore sul petto. Una soddisfazione immensa che spingerà i ragazzi di Rudi Garcia a dare il massimo per concludere anche la prossima rassegna al primo posto, o meglio è questa la speranza di tutti i tifosi.

Nel frattempo, il mercato in entrata e in uscita corrono di pari passo. Nelle ultime ore la società azzurra si sta facendo i conti per l’inevitabile cessione che avverrà nelle prossime ore: sarà una plusvalenza di primo piano, l’ennesima della gestione De Laurentiis.

Napoli, affare Zielinski: ADL chiude l’ennesima plusvalenza

Il Napoli è abituato da anni a valorizzare calciatori per poi venderli con risultati che dipendono dal valore di mercato del calciatore.

Un modus operandi che la gestione De Laurentiis ha saputo giostrare nel migliore dei modi nel corso delle ultime sessioni di mercato, inclusa quella in corso.

L’affare Piotr Zielinski – Al Alhi sembra concretizzarsi sempre più con il calciatore ormai indirizzato verso il sì. Il polacco non vorrebbe lasciare Napoli, la squadra che lo ha valorizzato nel corso degli ultimi sette anni, ma dall’Arabia Saudita arrivano cifre folli a cui un calciatore come lui, non più giovanissimo sebbene tecnicamente e fisicamente ancora integro, non potrebbe mai rinunciare (36 milioni in tre anni).

Se dovesse concludersi il tutto nelle prossime ore, Aurelio De Laurentiis chiuderebbe a bilancio l’ennesima fruttuosa plusvalenza. Lo ricorda il Corriere dello Sport pescando le cifre che la società partenopea sborsò per prelevare il polacco dall’Empoli: 15 milioni di euro spesi nell’estate 2015 su indicazione di Maurizio Sarri che di Zielinski fu grande mentore.

Secondo Repubblica, l’Al Alhi sembra abbia finalmente trovato un accordo con De Laurentiis che mancava ancora per sbloccare la trattativa, i 30 milioni imposti dal patron azzurro per lasciar partire il centrocampista non dovrebbero essere più un problema. Il polacco lascerà il ritiro di Castel di Sangro assieme ai compagni ma non farà ritorno a Castel Volturno dove lunedì riprenderanno gli allenamenti in vista della prima di Serie A.