Mertens, l’annuncio sciocca tutti: tifosi increduli

L’annuncio di Dries Mertens mette tutto sotto shock, i tifosi del Napoli e del Galatasaray sono increduli per la sua scelta

Dries Mertens ha fatto un annuncio che ha scatenato l’incredulità dei tifosi del Galatasaray e anche di quelli del Napoli. L’attaccante belga aveva lasciato i partenopei l’anno scorso a parametro zero, accordandosi con il club turco per il prosieguo della carriera.

Ad aprile anche il prolungamento di un altro anno, grazie a ottime prestazioni da parte del folletto belga che sono state decisive per la vittoria del campionato. Un campionato vinto anche dal Napoli e forse un po’ amarezza, nella testa di Dries, c’è stata.

Perché le sue intenzioni nel corso della sua storia con il Napoli sono sempre state chiare: vincere lo Scudetto. Ci è andato vicinissimo insieme a Maurizio Sarri con 91 punti che sono valsi soltanto il secondo posto alle spalle della Juve. Quel che però non mancherà mai, al di là delle vittorie e dei trofei, è l’affetto del pubblico napoletano nei confronti di Mertens.

E’ il massimo goleador della storia del Napoli, ogni post sui social o ogni suo ritorno in città da Istanbul viene celebrato come se fosse una festa. Questo fa capire la portata di ciò che è stato Mertens per i tifosi partenopei, rimasti sconvolti da un suo annuncio in conferenza.

Mertens annuncia il ritiro dal calcio giocato

Dries Mertens, attaccante del Galatasaray, ha parlato in conferenza stampa rilasciando alcune dichiarazioni sul suo futuro: “Credo che questa sarà la mia ultima stagione. Io ho quasi 37 anni, mentalmente sento che ne ho 25, ma fisicamente no. Per ottenere successi diversi, voglio provare a fare altro nella vita. Intanto mi diverto ancora”.

Parole chiare, che dimostrano tutto l’affetto di Mertens nei confronti del calcio. L’attaccante belga ha intenzione di giocare anche le Coppe europee in questa stagione, per concludere al meglio la carriera. Chiaro che i tifosi del Galatasaray non possono che restarci male per questa scelta. Però si parla di un classe ’87 che fisicamente – come da lui dichiarato – non si sente molto bene.

Mertens con la maglia del Napoli ha segnato 148 gol e si è tolto parecchie soddisfazioni anche a livello di vittorie. Diverse Coppe e Supercoppe vinte tra Italia e Olanda, poi il campionato in Turchia. Senza contare le varie partecipazioni con la nazionale belga a svariate edizioni di Europei e Mondiali, purtroppo per i Red Devils senza la vittoria di un trofeo.