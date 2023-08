Costume trasparente: Giorgia Rossi lascia tutti senza fiato

Giorgia Rossi infiamma l’estate con l’ultimo scatto dalla spiaggia: il costume è trasparente, fan in delirio

Ultimi giorni di vacanza per Giorgia Rossi. Il campionato è alle porte, con la prima giornata della Serie A 2023-24 in calendario nel weekend del 19-20 agosto, e quindi anche per le giornaliste sportive è tempo di dire addio al mare, alle giornate trascorse spaparanzate sulla sabbia al sole e alle serate nei locali e in discoteca per ritornare agli impegni di lavoro.

Dunque, con l’avvio della nuova stagione i tifosi ritroveranno non solo i loro idoli, che con le loro prodezze sul manto erboso li fanno esplodere di gioia, ma anche le giornaliste che a bordocampo con le loro curve hot spesso rubano la scena ai protagonisti che si danno battaglia sul rettangolo verde.

Volto di DAZN, Giorgia Rossi contende alla bombastica Diletta Leotta lo scettro di ‘giornalista sportiva più amata’ dai tifosi e dagli appassionati grazie alla sua competenza, affinata in tanti anni, dagli esordi al canale tematico della Roma fino alle importanti esperienze in Mediaset e in Rai, e, soprattutto, alla sua avvenenza.

Giorgia Rossi lascia tutti senza parole: costume trasparente

Il countdown è già iniziato. Pochi giorni ci separano dall’avvio della Serie A 2023-24. Una partenza con il botto visto che a inaugurare la nuova stagione saranno i campioni d’Italia in carica del Napoli, di scena a Frosinone contro i neopromossi padroni d casa.

Ebbene, mentre i calciatori rifiniscono la preparazione in vista della ripresa dell’attività agonistica, la bellissima e preparatissima Giorgia Rossi si gode gli ultimi scampoli di sole prima di ritornare a impugnare un microfono e a illuminare gli stadi con il suo charme.

Ma a godere sono anche i moltissimi fan della giornalista DAZN. Giorgia Rossi, infatti, non dimentica mai di aggiornarli sulla sua quotidianità, anche in vacanza, con scatti che sono un inno alla bellezza femminile e che, pertanto, mandano in estasi gli utenti del web e i suoi fan.

L’ultimo, postato sul suo seguitissimo account Instagram, a corredo degli auguri di buone vacanze li ha addirittura lasciati a bocca aperta. Sdraiata sul lettino in spiaggia, occhiali da sole, sorriso radioso, pelle ambrata e madida, Giorgia Rossi induce i propri follower a zoomare compulsivamente per un dettaglio bollente che non poteva sfuggire alla loro attenzione

Il top del costume presenta un’intrigante sezione centrale a strisce che lascia intravedere il suo fantastico e florido décolleté. “In vacanza voglio fare come la foglia attaccata sull’albero: stare “immobile”, scrive nella relativa didascalia l’ex compagna dell’ex giallorosso e bianconero Miralem Pjanic.

Ebbene, immobili, anzi impietriti, lo sono anche i suoi follower dinanzi a una tale tripudio di bellezza e sex appeal. Insomma, la nuova stagione calcistica non è ancora incominciata ma Giorgia Rossi con le sue curve mozzafiato fa già vedere le ‘stelle’ ai suoi fan.