Nuova cessione in Serie A: saluta il Napoli

Il Napoli prepara una nuova ed importante cessione a pochi giorni dalla chiusura del calciomercato estivo

Senza dimenticare che, tra poco meno di due settimane, inizierà la nuova stagione della Serie A. Con una importante novità: ovvero il tricolore, sul petto dei calciatori di Garcia, dopo la netta ed importante vittoria dello scorso campionato. Una maglia che, però, potrebbe seriamente non indossare un atleta.

Si fanno, sempre di più, insistenti le voci che vogliono il calciatore lontano dal team partenopeo. Anche perché il suo obiettivo è quello di mettersi in mostra e, soprattutto, di avere quella continuità giusta che il manager francese proprio non riesce a concedergli. Si potrebbe aprire una nuova possibilità nella massima serie.

Napoli, Demme può partire: due scelte in A

Uno dei calciatori che ha voglia di giocare è sicuramente Diego Demme. Con Luciano Spalletti, negli ultimi due anni, le cose non sono andate molto bene. In primis (non per colpa sua) un infortunio rimediato in allenamento lo ha tolto fuori dai giochi per un bel po’ di mesi. Una volta rientrato, però, il posto per lui in squadra non c’era più. Tanto da essere chiuso dal magico trio che ha regalato prestazioni da urlo e risultati a dir poco eccezionali. Non è affatto un mistero che il suo desiderio è quello di fare le valigie e giocare altrove.

A gennaio si pensava ad una sua possibile partenza, con destinazione Salernitana. Alla fine fu proprio Spalletti a convincerlo a rimanere visto che credeva in lui ed, allo stesso tempo, non aveva alcuna intenzione di smantellare una squadra che stava facendo benissimo sia in campionato che in Europa. Si è parlato anche di un possibile futuro in Turchia, ma alla fine non se ne è fatto più nulla. Addirittura si erano intensificate le voci di un passaggio alla Fiorentina come sostituto del partente Sofyan Amrabat. Anche in questo caso non se ne è fatto niente.

Le squadre interessate al costo del suo cartellino, però, non sono di certo finite. Spuntano altre due opzioni italiane per l’italo-tedesco che vuole rimanere nel nostro Paese. L’idea che lo porterebbe sia al Genoa che al Bologna lo aggrada e non poco. Anche perché, sia nell’una o nell’altra, avrebbe la possibilità di giocare da titolare e mettere la sua esperienza agli ordini della squadra. Resta da capire solamente quale sarà l’offerta dei due club e, di conseguenza, se potrà soddisfare le richieste del presidente De Laurentiis.