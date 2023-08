Esagerata in Costa Smeralda: Melissa Satta lascia tutti a bocca aperta

Melissa Satta non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i suoi follower. Direttamente dal suo account ufficiale di Instagram arriva un nuovo post.

Una serie di immagini che lasciano tutti decisamente a bocca aperta. Direttamente dalla Costa Smeralda, posto in cui si sta godendo le meritate vacanze e relax, arrivano degli scatti semplicemente fantastici. Guardare per credere.

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ sa sempre come catturare la nostra attenzione. In questo caso ha veramente “esagerato“: pubblicando un immagine di lei in bikini a dir poco da urlo. Un fisico che non ha affatto bisogno di alcun tipo di presentazione.

Melissa Satta conquista la Costa Smeralda: che fisico

Meritate vacanze anche per la nativa di Boston che si concede qualche giorno nella bellissima Sardegna.

Giornate che trascorre a mare. Mentre la sera si diverte in locali in compagnia dei suoi amici. La fidanzata di Matteo Berrettini, una delle stelle italiane del tennis, incanta l’isola italiana con scatti sensazionali. Proprio come il suo look che non poteva affatto passare inosservato.

Un bikini turchese che sembra quasi si rimpicciolisca sempre di più. E che le dona alla grande. Gambe che sembrano quasi non finiscano mai. Capelli e testa baciata dal sole, fisico semplicemente perfetto e ci si va a candidare come “Regina” di questa estate. Proprio il suo compagno ha commentato il post con un “Ma tu…” con tanto di cuoricino giallo. Tra i due, infatti, il legame sentimentale è sempre più forte e le cose stanno andando davvero a gonfie vele.

Non è affatto un mistero che questa sua opera d’arte stia raccogliendo il successo che merita. Ovvero un numero impressionante di “mi piace” da parte dei suoi follower. Gli stessi che rimangono sempre incantati da quello che pubblica. In attesa della nuova stagione sportiva di Serie A, la bellissima Melissa tornerà alla carica alla conduzione di “Gol Deejay” su Sky Sport, dove è diventata una vera e propria certezza.

Adesso, però, è ancora tempo di vacanze e di farsi qualche bagno rinfrescante. Anche senza il suo Matteo che continua gli allenamenti in vista delle prossime gare di tennis che lo vedranno impegnato in queste settimane. Senza dimenticare, ovviamente, di postare qualche foto per fare felici i suoi più di 4,8 milioni di follower. Gli stessi che non si perdono affatto un singolo aggiornamento da parte sua e che si aspettano altri regali del genere.