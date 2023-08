Vlahovic ceduto in Serie A: la Juventus spiazza tutti

Un clamoroso tra Dusan Vlahovic e un club di Serie A sta spiazzando la Juventus e tutto il calciomercato italiano per un affare da 80 milioni.

Il serbo potrebbe così cambiare nuovamente squadra, rimanendo comunque in Italia. Un attaccante del genere fa gola a molti e la Juve ha bisogno di incassare, in questo modo in maniera abbastanza spiazzante per tutti.

Le vie calcistiche di Dusan Vlahovic sembrano essere quasi infinite, il centravanti potrebbe rimanere in Serie A, ma non con la maglia bianconera. Sta emergendo nelle ultime ore un’ipotesi clamorosa, che diventerebbe matura proprio coinvolgendo un altro top club del nostro campionato.

Lasciare la Juventus è una possibilità per l’attaccante serbo, che vuole giocare molto più vicino alla porta e diventare un top player di caratura mondiale. Ciò che alla Juve ha solo assaggiato, in un’altra squadra italiana potrebbe divenire realtà: essere il vero punto di riferimento, segnando una valanga di gol senza più compiti tattici difensivi.

Vlahovic resta in Serie A, dove giocherà

Un attaccante con le sue qualità ovviamente fa gola a molti club, italiani ed esteri. L’interesse del Bayern Monaco è ancora vivo, tanto che il serbo aveva già avuto una sorta di accordo verbale col club tedesco. Che forse tergiversa un po’ troppo, al momento deve trovare con più urgenza un portiere e ciò lo sta allontanando dall’obiettivo della punta. A sorpresa, si inserisce un club italiano: il Napoli su Vlahovic, per il post Osimhen. Un colpo di scena importante nel campionato italiano, il serbo diventerebbe l’erede del capocannoniere della Serie A.

Il contesto, rimbalzato anche su Twitter, fa rimanere quanto meno scettici sia i tifosi juventini che quelli campani, ma nel calciomercato nulla è impossibile. Saltando lo scambio con Lukaku, si aprirebbe questa pista, considerando come De Laurentiis accetterebbe una maxi offerta per il nigeriano, soprattutto se gli arabi si convinceranno a offrire 150 milioni di euro per il suo cartellino, unendo a ciò il maxi ingaggio da 40 mln annui per l’attaccante.

Il Napoli fa i suoi conti, 150 milioni Osimhen, 80 Vlahovic: un guadagno importante, andando a reinvestire sul centravanti che già conosce i meccanismi del campionato. Rimettendo così una sorta di gerarchia e … “vendicando” quanto accadde anni fa, quando Higuain passò alla Juventus, che pagò la clausola rescissoria da 92 milioni di euro. Corsi e ricorsi di un mercato italiano che, quando vuole, può regalare emozioni imprevedibili a tutti.