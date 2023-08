Il sogno a centrocampo è un big assoluto: tifosi del Napoli in estasi

Il Napoli ha deciso di regalare a Garcia un nuovo centrocampista: nel mirino è finito un big infelice nel suo attuale club.

Sta iniziando a carburare il mercato in entrata del Napoli. Risolta la pratica Natan, i Campioni d’Italia in queste ore hanno intensificato le ricerche volte ad individuare il rinforzo più adatto da regalare a Rudi Garcia nel caso in cui Piotr Zielinski decidesse di rifiutare il rinnovo e trasferirsi in Arabia Saudita.

L’Al-Ahli, come noto, ha messo sul piatto un ricco triennale da 15 milioni netti all’anno che ha spinto il polacco a prendersi del tempo per riflettere: agli azzurri andrebbe una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni che verrebbe subito riutilizzata.

Diversi i profili attualmente analizzati dal presidente Aurelio De Laurentiis insieme al suo staff. Uno di questi risponde al nome di Teun Koopmeiners, cresciuto in maniera esponenziale nella scorsa stagione al punto da diventare una delle colonne portanti dell’Atalanta. La Dea, fin qui, ha fatto muro chiedendo oltre 40 milioni per l’olandese tuttavia la pista resta calda: il tecnico gradirebbe molto l’acquisto dell’ex Az Alkmaar e grazie ai proventi della cessione di Zielinski l’assalto diventerebbe più semplice.

L’altra pista battuta conduce al Golden Boy del Celta Viga, ovvero Gabri Veiga. Il centrocampista classe 2002, autore di 11 reti e 4 assist in 40 apparizioni complessive, ha già dato il proprio assenso all’operazione e sta spingendo per trasferirsi in Italia. Ottenere il via libera da parte degli spagnoli, in ogni caso, non si preannuncia facile per un paio di motivi. I galiziani, ad esempio, lo valutano 40 milioni e di recente hanno rifiutato i 30 proposti proprio dai partenopei. I quali, nell’occasione, dovranno guardarsi dalla concorrenza del Barcellona, del Tottenham e del Liverpool.

Napoli, nel mirino azzurro c’è un big del centrocampo

Complicazioni ed ostacoli che hanno spinto il Napoli a prendere in considerazione l’acquisto di un ulteriore calciatore non del tutto felice nel suo attuale club. Si tratta, come riportato da ‘Il Mattino’, di Ryan Gravenberch del Bayern Monaco che, nell’ultima edizione della Bundesliga, ha giocato appena 559 minuti senza riuscire ad offrire alcun contributo in fase offensiva. I tedeschi non lo ritengono incedibile e lo faranno partire in presenza di una offerta ritenuta soddisfacente dal punto di vista economico.

Il 21enne, in passato seguito pure dalla Juventus, piace per le capacità tecniche e la duttilità: di professione mezzala, all’occorrenza può essere impiegato anche mediano davanti alla difesa e trequartista alle spalle dell’unica punta. Il colpo, stando così le cose, risulta possibile ma tutto dipenderà da Zielinski. Sono ore di profonde riflessoni per l’ex Udinese. De Laurentiis e Garcia restano in attesa di una sua risposta.