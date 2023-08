Nuovo obiettivo: il Napoli tira un sospiro di sollievo

Arriva una buona notizia per i tifosi del Napoli: possono ora fermarsi un attimo e tirare un sospiro di sollievo

Sono stati giorni di fuoco per i tifosi azzurri, dopo aver acquistato Natan la società ha dovuto fare i conti con diverse situazioni interne non facili da gestire. Ciò ha creato dei malumori all’interno della tifoseria che non posso essere sottovalutati.

Ormai ci siamo, il campionato è alle porte e il Napoli è pronto a scendere in campo e difendere il tricolore conquistato la scorsa stagione dominando un campionato e battendo ogni avversario. Si vorrà replicare l’impresa della scorsa stagione ma non sarà affatto facile ripetersi in egual misura vista anche la volontà delle altre squadre di migliorarsi rispetto alla scorsa annata.

Nel frattempo, mentre la società continua a lavorare sottobanco per i suoi obiettivi, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo per una situazione di mercato che stava diventando preoccupante.

Napoli, Al Hilal frena su Osimhen: vira su altro obiettivo

Il rinnovo di Victor Osimhen è altro tema di dibattito, i tifosi si aspettano l’ufficializzazione della cosa che tarda tuttavia ad arrivare.

Pertanto non mancano le paure che il bomber nigeriano, capocannoniere della Serie A la scorsa stagione, possa accettare l’offerta eccessivamente elevata messa sul piatto dall’Al Hilal, club saudita attivissimo sul mercato europeo.

Ma nelle ultime ore è giunta una notizia confortante per i tifosi del Napoli che credono nel rinnovo del loro beniamino. Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, l’Al Hilal avrebbe cambiato obiettivo data anche la caparbietà di Aurelio De Laurentiis di scendere a compromessi – il patron continua a chiedere l’ormai celeberrimo ‘duecentino’ – e vorrebbe ora tentare di mettere le mani su un nome tra l’altro presente nel taccuino azzurro: Jonathan David del Lille.

Di sicuro una pista più fattibile per i sauditi, i francesi chiedono una settantina di milioni per liberare il canadese. David andrebbe a guadagnare 12 milioni di euro a stagione, cifra minore rispetto ai 30 che l’Al Hilal avrebbe dato a Osimhen. Ma in questo momento il centravanti canadese appare non disponibile a trattare: vuole rimanere in Europa, vista anche la giovane età, e non avrebbe intenzione di giocare in Arabia Saudita in un campionato di altro livello rispetto a quello europeo.

La trattativa è difficile, le volontà del calciatore sono chiare ma non è escluso che il club arabo possa aumentare le cifre per tentarlo di nuovo.