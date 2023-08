Scontro totale: Atalanta furiosa col Napoli, cosa è successo

Nervi tesi in casa Atalanta per un comportamento del Napoli: ecco cosa è successo e quali potrebbero essere le conseguenze.

Estate bollente in casa Napoli, e non solo per gli arrivi e le possibili partenze di tanti big della rosa.

Anche i rapporti con gli altri club iniziano a diventare a dir poco scottanti. A quanto pare un comportamento degli azzurri campioni d’Italia avrebbe infatti mandato su tutte le furie un’altra delle più importanti squadre italiane, l’Atalanta di Percassi. Gli orobici non hanno infatti preso bene una mossa imprevedibile del club di De Laurentiis, e la reazione è stata durissima.

Ma cosa è successo per scatenare un vero e proprio scontro tra le due società? A quanto pare sono state le manovre di mercato del club di De Laurentiis a mandare su tutte le furie la Dea. Non è un segreto infatti che ci siano stati degli incroci in passato, e anche in tempi recenti, tra il club nerazzurro e i campioni d’Italia. Ed è chiaro ed evidente anche che diversi giocatori della rosa bergamasca piacciono, e non poco, alle big italiane, Napoli compreso.

Per poter cedere i propri gioielli, però, l’Atalanta vuole sempre avere l’ultima parola. Un po’ come il Napoli di De Laurentiis. Si tratta di due società sane, che sanno far bene i conti e che non accettano ricatti dai propri tesserati. Per questo motivo le avance che gli azzurri avrebbero fatto a uno dei giocatori più importanti della squadra di Gasperini avrebbero fatto infuriare la dirigenza orobica, arrivata a quanto sembra anche allo scontro con lo stesso numero uno partenopeo.

Atalanta, che scontro con il Napoli: ecco perché la dirigenza nerazzurra si è infuriata

A riportare questo curioso retroscena di mercato è stato il Corriere dello Sport. Al centro dello scontro ci sarebbe l’uomo più chiacchierato e discusso, in orbita Napoli, dell’Atalanta: Teun Koopmeiners. D’altronde, non è un segreto che il calciatore nerazzurro sia stato da tempo in cima alla lista degli acquisti del Napoli, fin dai tempi dell’AZ Alkmaar. Una fiamma che non si è mai sopita e che avrebbe portato De Laurentiis ad agire in maniera “scorretta”, almeno dal punto di vista degli orobici.

Secondo quanto viene raccontato, infatti, il presidente avrebbe cercato di portare a casa il ragazzo, ritenuto l’ideale sostituto di Zielinski, un autentico jolly di centrocampo, saltando quelli che sono i classici passaggi istituzionali. Non avrebbe in particolare avvertito la dirigenza dell’Atalanta della volontà di farsi una chiacchierata amichevole con gli agenti del calciatore.

Da prassi, la società interessata, prima di contattare l’entourage di un giocatore, dovrebbe infatti avvertire il club con cui è tesserato. Una prassi che nell’occasione, a quanto pare, De Laurentiis avrebbe deciso di non seguire, andando direttamente a dialogare con i manager dell’olandese senza avvertire Percassi, a dir poco indispettito da un comportamento del genere.

La situazione è però rientrata in tempi brevi. Nonostante l’iniziale reazione dura dell’Atalanta, i due presidenti avrebbero alla fine avuto un contatto e si sarebbero chiariti, mettendo fine al possibile scontro sul nascere. Se questo potrà essere un buon presagio in vista di un trasferimento di Koopmeiners in azzurro, però, lo scopriremo solo nelle prossime settimane.