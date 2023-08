Elisabetta Canalis piccante: posizione rovente

Elisabetta Canalis incandescente sui social: lo scatto in una posizione davvero piccante scatena i suoi milioni di fan

Ne è passata di acqua sotto i ponti dai suoi esordi che, oltre vent’anni fa, la resero uno dei volti più amati e desiderati della televisione italiana. Elisabetta Canalis, oggi più che mai, rimane una delle icone più chiacchierate del mondo dello spettacolo.

In Italia, come anche negli Stati Uniti dove vive da anni, è un personaggio estremamente seguito e amato. A cadenza quasi quotidiana la showgirl sarda si mostra in tutta la sua sensualità sulle sue pagine social: in particolar modo su Instagram dove Elisabetta ha conquistato ben 3,5 milioni di followers. Elisabetta Canalis nasce a Sassari il 12 settembre 1978 e la sua carriera decolla grazie a ‘Striscia la Notizia‘.

Il tg satirico ideato da Antonio Ricci, che ancora oggi è uno dei più seguiti sulle reti Mediaset, la volle come velina mora dal 1999 al 2002. Al suo fianco la bionda Maddalena Corvaglia, con cui instaurò un rapporto di grande amicizia incrinatosi, però, nel tempo. La tipica bellezza mediterranea, dal fisico scolpito e dalle forme letteralmente esplosive, a 44 anni la Canalis rimane uno dei sogni più vivi per gli italiani.

È stata parecchio presente negli anni scorsi in trasmissioni televisive di ogni sorta: da ‘Ciao Darwin’ a ‘Controcampo’ fino alla fiction di grande successo su Canale 5 ‘Carabinieri’. Nel 2003 il suo calendario senza veli, pubblicato dalla rivista ‘Max’, fu venduto in milioni di copie e fece enorme scalpore. Successivamente, nel 2006, la conferma in tv grazie a ‘Love Bugs’: nella fiction sostituì Michelle Hunziker al fianco del comico Fabio De Luigi.

Nello stesso anno recitò nel cinepanettone, al fianco di Christian De Sica e Massimo Ghini, ‘Natale a New York‘. Due anni dopo la commedia romantica con protagonista Alessandro Siani, ‘La Seconda volta non si scorda mai’, le portò ancora più fama.

Canalis, social impazziti: lo scatto è da applausi

Per quel che concerne la sua vita privata, c’è molto da dire: perchè sono stati innumerevoli i flirt associati all’ex velina. Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, fu il suo primo amore negli anni 2000: circa dieci anni dopo la storia con George Clooney, divo di Hollywood grazie al quale la Canalis ha visto aprirsi le porte del mondo dello spettacolo anche negli Stati Uniti.

Più recentemente è stata sposata per ben 9 anni, dal 2014 al 2023, con il chirurgo statunitense Brian Perri: dalla loro unione è nata anche una figlia, nel 2015, Skyler Eva. Adesso, però, con l’avvento dell’estate Elisabetta Canalis ha deciso di mettersi in posa sui social pubblicando con costanza scatti davvero sensuali che hanno lasciato senza parole i suoi tantissimi fan.

Uno su tutti, nelle scorse ore, vede la showgirl sarda pensierosa su una sedia in giardino, con un pantalone largo, sneakers al piede ed un’aderente canotta bianca che lascia poco spazio alla fantasia: le sue forme, più esplosive e generose che mai, sono lì in bella vista.