Infortunio grave: ora trema anche il Napoli

Un top player di livello europeo si è procurato un bruttissimo infortunio: un problema anche per il Napoli, che adesso rischia molto.

Le vie del mercato sono infinite, e questo lo abbiamo imparato in anni e anni di sessioni condite da colpi di scena clamorosi.

A volte basta poco, un litigio improvviso, o un infortunio imprevedibile, a cambiare le sorti non solo di una squadra, ma di un’intera stagione. Lo dimostra quanto accaduto in questi giorni. Un infortunio tremendo ha messo ko un top player di una delle più grandi squadre al mondo, adesso alla ricerca di un sostituto a tutti i costi. Anche Napoli trema: il prescelto potrebbe essere proprio un azzurro.

Non bastavano le sirene arabe a rendere difficoltoso il mercato del Napoli. Adesso anche le big europee potrebbero tornare ad essere un problema. Che i calciatori azzurri, d’altronde, facciano gola a molti top club non è certo una sorpresa. Fino ad adesso sembrava che i prezzi fatti da De Laurentiis potessero rivelarsi inavvicinabili dai più grandi club al mondo.

Le cose stanno però per cambiare, per via delle contingenze. L’infortunio occorso a un titolarissimo di una delle più importanti squadre europee costringerà infatti il club a fare un sacrificio economico imprevedibile pur di non partire con un handicap in stagione. Sacrificio economico che potrebbe trasformarsi in un’offerta monstre per un azzurro e per De Laurentiis, a questo punto chiamato a un’ulteriore scelta complicatissima, oltre a quella riguardante il futuro di Osimhen.

Napoli, altro guaio sul mercato: la big europea piomba su un titolare di Garcia

A scatenare un vero e proprio terremoto a livello europeo è stato l’infortunio gravissimo occorso a Thibaut Courtois. Immaginare che un club come il Real possa affrontare la stagione contando solo su Lunin e su un giovane portiere di riserva, è infatti una mera illusione. Per questo motivo tremano i tifosi del Milan, che temono un assalto a Maignan. Ma ben più realistica sembrerebbe l’ipotesi che porta a Napoli, e in particolare ad Alex Meret.

Sulla panchina merengue siede infatti ancora, almeno per il momento, Carlo Ancelotti, da sempre grandissimo estimatore del portiere azzurro, che con lui disputò la sua prima stagione da titolare in azzurro, diventando nel lontano 2018 il miglior portiere della fase a gironi della Champions League.

Blindato, ma non troppo, da un contratto in scadenza nel 2024, con opzione a favore del club partenopeo, Meret potrebbe quindi diventare la prima scelta per il Real, qualora fosse Ancelotti a dover decidere. Un’ipotesi che tutto sommato non sarebbe sgradita a De Laurentiis, il quale ha già individuato in Caprile, oggi in prestito all’Empoli, il portiere del futuro per il Napoli, e che intanto ha confermato come vice quel Gollini che a molti tifosi azzurri piace anche più dello stesso Meret.

Per convincere però il club a vendere l’estremo difensore campione d’Italia servirebbe però un’offerta davvero importante, e sembra che al momento il Real non possa permetterselo. Non a caso, avrebbe sondato come prima scelta David De Gea, portiere spagnolo svincolato dal Manchester United.