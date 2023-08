Napoli: affare con il Torino, i dettagli

Il Napoli continua a guardare con attenzione sul calciomercato. ADL potrebbe decidere di fare un affare con il Torino.

In casa Napoli si fanno ragionamenti in ottica calciomercato. I partenopei vogliono prendersi la scena in queste ultime settimane e sono pronti a piazzare diversi colpi in entrata.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli potrebbe decidere di fare un affare con il Torino negli ultimi giorni di calciomercato. Si tratta di una ipotesi considerando che, almeno per il momento, non c’è una vera e propria trattativa. Ma le riflessioni sono in corso e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro della situazione.

Calciomercato Napoli: si punta ad un giocatore del Torino, ecco i dettagli

Il Napoli è sicuramente tra le squadre che si devono muovere in queste settimane per cercare di completare la rosa di Rudi Garcia. L’arrivo di Veiga, che sembra essere ormai cosa fatta, consente sicuramente di avere un tassello in più a disposizione, ma non è finita qui e sono in corso tutte le riflessioni del caso. L’obiettivo è naturalmente quello di completare il prima possibile la rosa per poter ambire a traguardi importanti durante il corso della stagione.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il Napoli non ha ancora perso le speranze di arrivare a Ricci in questo calciomercato anche se la richiesta del Torino è importante e l’affare complicato. Ma negli ultimi giorni della sessione estiva può succedere di tutto e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

Sicuramente sia Ricci che Koopmeiners sono due giocatori che piacciono molto al Napoli, ma allo stesso tempo cari. La scelta cadrà su uno e ad oggi il secondo è il favorito. Ma la sessione è lunga e non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno certezze.

Mercato Napoli: Ricci resta un obiettivo

Samuele Ricci resta un obiettivo di calciomercato del Napoli, ma si tratta di una operazione non assolutamente semplice da portare in porto considerando la richiesta del Torino e la volontà dei partenopei di contenere al minimo le spese.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se il Napoli punterà su Ricci in questo calciomercato oppure andrà su un calciatore diverso.