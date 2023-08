Il super regalo arriva dalla Premier League: il Napoli piazza il colpo

By

Il campionato sta per iniziare e il Napoli non vuole farsi trovare impreparato: un regalo per Garcia può giungere dalla Premier League

Mancano solamente poche ore e gli appassionati di calcio potranno tornare ad ammirare le gesta delle squadre della Serie A. Per ribadire la propria supremazia il Napoli starebbe valutando un profilo della Premier League.

La scorsa stagione il Napoli è riuscito a conquistare lo Scudetto grazie a una squadra coesa e formata anche profili sconosciuti prima della grande impresa. In questa sessione di calciomercato il Napoli spera di ripetere il risultato. Il direttore sportivo è cambiato: Giuntoli ha raggiunto la squadra che tifava fin da bambino la Juventu e De Laurentiis ha ingaggiato Mauro Melluso. Ciononostante, l’idea di mercato non ha subito variazioni. Nel mirino del ds ci sono giocatori giovani in grado di garantire ottime prestazioni anche nelle prossime stagioni.

Dal suo arrivo sono già giunti a Napoli tre giocatori: Natan (dal Red Bull Bragantino, club brasiliano) , Elia Caprile (dal Bari) e Jens Cajuste (dallo Stade Reims). Tuttavia, il club partenopeo ha ancora delle situazioni in sospeso da risolvere prima dell’inizio del campionato.

Caso Lozano: addio messicano? Il nuovo profilo giunge dalla Premier League

Il futuro di Lozano appare ancora un rebus e il club non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio. La società partenopea sta, dunque, valutando vari profili. Stando a quanto riportato da Telegraph Sport, il Napoli sarebbe concretamente interessato a Julio Enciso, classe 2004, del Brighton. Accostato di recente anche al Manchester City, è stato inserito da The Guardian, nella lista dei migliori giocatori nati nel 2004. Abile nel dribbling, è un’ala destra talentuosa, utilizzabile nei tre ruoli dietro la punta, anche al centro.

Di recente ha rivelato di ispirarsi a Oscar Cardozo, suo connazionale, classe 1983, con cui ha anche giocato durante il suo periodo alla Libertad, prima di trasferirsi in UK. Difatti, il calciatore ha intrapreso la sua avventura europea solamente l’estate scorsa. Ciononostante, ha già dimostrato le sue qualità realizzando 4 reti in 20 presenze silenziando persino il pubblico di Stamford Bridge con un gol meraviglioso, segnato il 15 aprile 2023 nella sfida di campionato col Chelsea.

In particolare, l’attaccante paraguaiano ha ricevuto un passaggio da Solly March a pochi metri dal limite dell’area ed ha fatto esultare i suoi supporter regalando i tre punti al Brighton. Tuttavia, non è stata l’unica rete che ha incantato gli appassionati di calcio: il classe 2004 ha lasciato il segno anche contro il Manchester City, realizzando il gol che ha regalato la qualificazione all’Europa League al club, che disputerà per la prima volta una competizione continentale.