Scambio a sorpresa: il Napoli piazza il grande colpo

Il mercato in entrata del Napoli entra nel vivo. Scambio a sorpresa: il club azzurro mette a segno il grande colpo

‘Non c’è due senza tre’, recita un popolare proverbio. Ed è proprio quello che si augurano i tifosi del Napoli che, dopo i due acquisti (a sorpresa) in rapida successione di Natan Bernardo de Souza e di Jens Cajuste, attendono il terzo colpo di un mercato degli azzurri che, partito in sordina, ha avuto negli ultimi giorni un’accelerazione.

D’altronde, per Piotr Zielinski all’Al Ahli sembra solo una questione di giorni. Quindi, a breve potrebbe aprirsi una falla nella strategica zona del centrocampo che va chiusa con un profilo di pari livello del polacco.

Aurelio De Laurentiis si innamora di rado di un calciatore ma quando capita che un talento gli ruba l’occhio, beh allora, come un un vero corteggiatore d’altri tempi, non lesina mezzi e risorse pur di mettere sotto contratto quel talento che ha fatto breccia nel suo cuore.

Napoli, cash e contropartita tecnica per Gabri Veiga

Il centrocampista Piotr Zielinski, uno dei pilastri del Napoli degli ultimi anni, è a un passo dall’indossare la casacca dell’Al Ahli.

Per la sua sostituzione sono in ballottaggio l’orobico Teun Koopmeiners e Gabri Veiga, con quest’ultimo che è in vantaggio nel gradimento dei dirigenti azzurri. Tuttavia, il suo attuale club, il Celta Vigo, per dare il via libera al sua cessione pretende il versamento, anche a rate, dell’intero ammontare della clausola rescissoria di 40 milioni di euro prevista dal suo contratto in essere.

Ma, come è noto, Aurelio De Laurentiis da questo orecchio non ci sente e, infatti, il patron azzurro non va oltre i 33 milioni di euro, bonus inclusi. Dunque, un altro buco nell’acqua per l’indisponibilità del club azzurro di assecondare le esose richieste della controparte?

Calma, non mettiamo il carro davanti ai buoi. De Laurentiis non è nuovo ai ‘colpi di teatro’ (non potrebbe essere altrimenti vista la sua attività di produttore cinematografico) e, infatti, ha un asso nella manica per finalizzare l’operazione.

Non è da escludere l’inserimento di una contropartita tecnica, nella fattispecie Gianluca Gaetano o Walid Cheddira, per accorciare le distanze. Insomma, De Laurentiis non vuole lasciare nulla di intentato per assicurarsi il diritto alle prestazioni sportive di Gabri Veiga che ha all’attivo 11 gol in 49 apparizioni in Liga con la maglia del club galiziano.

Dunque, un giovane calciatore con le stimmate del campione. D’altra parte, a metterci le mani sul fuoco sulle sue qualità è l’attuale tecnico del Celta Vigo, Rafa Benitez, che, dopo il suo addio alla panchina azzurra qualche anno fa, è rimasto in buoni rapporti con De Laurentiis tanto da essere un sorta di suo ‘consigliere’ per gli acquisti. Insomma, parafrasando il titolo di un popolare film, ‘Gabri Veiga, lo manda Benitez’.