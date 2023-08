Calciomercato, affare in dirittura d’arrivo: addio Napoli

Oltre ad essere molto attivo sul fronte acquisti, il Napoli in questi ultimi giorni di calciomercato si starebbe dedicando anche a qualche cessione importante per sfoltire la rosa di Rudi Garcia.

Nonostante questo la priorità di Aurelio De Laurentiis è comunque quella di evitare di stravolgere il più possibile l’equilibrio all’interno dello spogliatoio che, dopo aver perso Kim Min Jae, rischia ora di perdere altri protagonisti dello scudetto della passata stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli sarebbe in trattativa avanzata per cedere in questo calciomercato uno dei titolari della passata stagione della formazione di Luciano Spalletti. L’accordo parrebbe essere cosa praticamente imminente, visto e considerato quanto trapelato nelle scorse ore dal quartier generale azzurro di Castelvolturno.

Calciomercato, addio Napoli: posto liberato da un ex Roma

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita del Napoli, che dopo la cessione di Kim Min Jae parrebbe essersi nuovamente sbloccato a 15 giorni dalla chiusura di questa sessione estiva di trasferimenti.

Sono infatti diverse le questioni che il Napoli ha da risolvere sul fronte cessioni, anche perché la rosa di Rudi Garcia in alcuni ruoli è in abbondanza di esuberi da dover piazzare. Il fatto è che, però, molti di questi non hanno mercato, a differenza di alcuni titolari che invece sono obiettivo di alcuni dei migliori club in giro per l’Europa ed il mondo. L’intenzione di Aurelio De Laurentiis ovviamente è quella di non privare il tecnico francese dei suoi giocatori più importanti, ma difronte ad offerte irrinunciabili tutti possono partire. Questo è il caso di uno dei protagonisti della passata stagione, che ora potrebbe dire una volta e per tutte addio al Napoli dopo che il club a lui interessato avrebbe da poco ufficializzato una cessione importante proprio in quel ruolo.

Stando infatti a quanto riportato da Spazio Napoli, per sostituire Cengiz Under in questo calciomercato il Marsiglia starebbe pensando proprio ad Hirving Lozano del Napoli.

Il Marsiglia punta Lozano: il Napoli fissa il prezzo

Il Marsiglia starebbe puntando Hirving Lozano per sostituire Cengiz Under in questo calciomercato. L’esterno messicano è in uscita dal Napoli, che dunque non opporre troppa resistenza ad un suo addio.

Ciò però non significa che i campioni d’Italia sono pronti a fare sconti sul cartellino dell’esterno ex PSV il cui costo, già di suo, è particolarmente basso. Stando alle ultime notizie, infatti, pur di liberarsi del pesante ingaggio del messicano, il Napoli sarebbe disposto a lasciar partire Lozano anche per soli 20 milioni di euro, valutazione fatta anche in ordine alla scadenza del contratto del giocatore nel giugno 2024.

Nei prossimi giorni, dunque, è giusto aspettarsi un assalto da parte del Marsiglia, che dalla cessione di Under ha guadagnato giù di lì proprio le cifre che il Napoli chiede per cedere Lozano.

Non solo Marsiglia: ipotesi oltre oceano per Lozano

Marsiglia è al momento l’ipotesi più plausibile per il futuro di Hirving Lozano, ma nel corso delle scorse settimane per l’esterno messicano del Napoli c’è stato l’interessamento anche da parte della MLS, con tanto di offerta, poi però volatilizzatasi nel nulla. Niente però esclude che, da qui al prossimo 30 agosto, ci possa essere un nuovo assalto per Lozano da parte di qualche club d’oltre oceano, o anche dall’Arabia Saudita, altra ipotesi della quale si era parlato.

Una cosa è certa, il Napoli ha fretta di delineare nel breve periodo la rosa definitiva con la quale andrà ad affrontare questa stagione, e dunque se la situazione di Lozano non si sbloccherà nei prossimi giorni il messicano potrebbe rimanere in azzurro anche fino a scadenza contratto.