Blitz Napoli: Milan ed Inter beffate, colpo in arrivo

Il Napoli potrebbe beffare la concorrenza di Inter e Milan per un grande colpo di mercato a parametro zero: occhi su un calciatore del Bayern Monaco

Il calciomercato del Napoli sembra essere finalmente partito, con gli acquisti del difensore brasiliano Natan e del centrocampista svedese Jens Cajuste che vanno a sostituire rispettivamente Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco dopo il pagamento della clausola rescissoria, e Tanguy Ndombélé, non riscattato dopo una stagione poco convincente.

La società azzurra continua le operazioni per rinforzare la rosa e confermarsi tra le squadre più forti del campionato italiano e nel panorama europeo, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello della competitività sia in Serie A che, soprattutto, in Champions League, indicata dal presidente Aurelio De Laurentiis come prossimo step della squadra nel prossimo futuro. E alcune manovre di mercato del patron potrebbero essere dirette proprio verso questo obiettivo.

Napoli, Pavard per il 2024: bruciata la concorrenza di Inter e Milan?

Per andare avanti nella massima competizione europea, però, non bastano solo i giocatori di grande talento, ma anche calciatori che possono vantare enorme esperienza internazionale e soprattutto in Champions, meglio ancora se il giocatore in questione ha anche portato a casa la Coppa dalle grandi orecchie.

È questo il caso, per esempio, di Benjamin Pavard, difensore in forza al Bayern Monaco, con il quale ha vinto il trofeo nel 2020. Il francese, che può vantare anche il titolo di campione del mondo conquistato con la propria Nazionale nel 2018, ha un contratto in scadenza nel mese di giugno 2024 con i bavaresi, e potrebbe rappresentare un’occasione molto ghiotta per tantissimi club europei in cerca di rinforzi.

Il profilo dell’ex Stoccarda può essere molto utile per una serie di motivi: a parte l’enorme esperienza internazionale anche ad altissimi livelli, la sua versatilità è sicuramente un grande punto a favore. Terzino che può adattarsi anche a giocare da difensore centrale, come spesso fa in Nazionale, è capace all’occorrenza di svolgere anche compiti di impostazione, agendo da regista davanti alla difesa. Bravo in marcatura e fisicamente molto forte, sa farsi valere anche in fase offensiva, grazie alla sua abilità nel tiro, specialmente dalla lunga distanza.

Caratteristiche, queste, che hanno attirato l’interesse di moltissimi club, soprattutto considerando che il calciatore potrà liberarsi a parametro zero la prossima stagione. Il Napoli dovrà infatti vedersela non solo con il Manchester United, che potrebbe sferrare il primo assalto già questa estate in caso di partenza di Harry Maguire, ma anche con Inter e Milan, che potrebbero pensarci per il 2024. Anche lo stipendio sembra essere uno scoglio, visto che il francese percepisce circa 5 milioni di euro a stagione.