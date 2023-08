Tridente a sorpresa: Garcia stupisce tutti per Frosinone

Rudi Garcia pensa ad una mossa a sorpresa per la prima sfida di campionato contro il Frosinone: tridente inaspettato

Si è chiuso anche la seconda fase di ritiro del Napoli che ha lasciato Castel di Sangro e si sta preparando alla prima partita di campionato. L’appuntamento è per il 19 agosto, alle 18.30, sul campo del neo-promosso Frosinone, passando in panchina da Grosso a Di Francesco.

Un match sulla carta alla portata dei campioni d’Italia che devono però guardarsi bene dal prendere sotto gambe gli avversari, anche in considerazione che ogni inizio di campionato porta con sé qualche risultato a sorpresa. Sorpresa che Rudi Garcia potrebbe confezionare già in tema formazione con un tridente inaspettato che sta iniziando a prendere forma nei piani dell’allenatore francese.

In attesa che il mercato volga al termine, regalando a tutti gli allenatori rose definitive, la nuova guida del Napoli fa i conti con qualche incertezza. Se per Osimhen e Zielinski, il lungo tira e molla addio-conferma sembra aver preso ormai la direzione della permanenza alle pendici del Vesuvio, non è ancora chiaro quale sarà il destino di Lozano e Politano.

Il primo ha il contratto in scadenza nel 2024 e il club vorrebbe il rinnovo con ingaggio al ribasso o l’addio immediato, pur se l’opzione MLS è ormai naufragata. Il secondo, invece, ha chiesto invece maggior spazio e potrebbe essere ceduto davanti ad un’offerta maggiore. Ecco allora farsi strada l’idea di non schierarli, almeno non dal primo minuto, al debutto, in attesa di chiarezza sulle loro sorti.

Il Napoli anti-Frosinone, Garcia sorprende: che tridente

Rudi Garcia sta valutando quale formazione schierare contro il Frosinone e sembrano esserci almeno due dubbi sull’undici titolari, se non tre. A centrocampo c’è da valutare l’eventuale rientro di Anguissa, con il neo-acquisto Cajuste che potrebbe contendere il posto ad un Elmas al fianco di Lobotka e Zielinski.

In difesa, tutto lascia pensare che Rrahmani sarà affiancato da Juan Jesus, con il nuovo arrivato Natan in panchina in attesa di entrare a pieno regime nei meccanismi tattici del Napoli. La sorpresa, invece, potrebbe arrivare sul fronte offensivo, lì dove due maglie sono già assegnate: difficile mettere in dubbio la presenza di Osimhen e Kvaratskhelia, i due uomini simbolo della formazione partenopea.

Al loro fianco però Garcia potrebbe lanciare dal primo minuto Raspadori, apparso in grande spolvero nell’ultima amichevole vinta 2-0 contro l’Apollon Limasson. L’ex Sassuolo potrebbe agire come esterno destro, anche se ha più volte detto di trovarsi meglio al centro dell’attacco. Il tecnico francese però crede che possa dare un ottimo contributo anche sulla fascia ed è lì che potrebbe agire a Frosinone.