Calciomercato Napoli, arriva subito in attacco: chiusura immediata

Fuochi d’artificio in casa Napoli. Il presidente De Laurentiis pensa al futuro: affare chiuso, arriva subito. La strategia totale

Dopo il trionfo dello Scudetto il Napoli sta pensando di allestire una rosa sempre più competitiva tra acquisti e cessioni eccellenti. Verso l’addio Piotr Zelinski, ma la dirigenza partenopea è pronta ad annunciare il promettente centrocampista spagnolo, Gabri Veiga, da anni protagonista con la maglia del Celta Vigo.

La società partenopea vuole subito strappare il sì del colpo in attacco: una dinamica studiata a tavolino per accontentare tutte le parti coinvolte. Un affare di famiglia per chiudere subito il cerchio: ecco dove giocherà nella prossima stagione.

Calciomercato Napoli, affare totale: c’è la chiusura del colpo

Giorni frenetici in casa partenopea con il presidente De Laurentiis che, seppur in vacanza nei pressi di Sapri, è sempre protagonista indiscusso di nuove trattative di calciomercato. Idee entusiasmanti per pensare anche al futuro con un colpo davvero interessante.

Come svelato da Sky Sport, il Napoli è vicinissimo al colpo Cheddira in arrivo dal Bari: poi partirà subito in prestito verso la destinazione Frosinone. L’indiscrezione è stata lanciata pochi minuti fa con il presidente Laurentiis ancora protagonista indiscusso per il nuovo colpo nel mercato estivo in attesa di Gabri Veiga. I sogni non sono finiti per l’attaccante marocchino, Walid Cheddira, che è stato anche protagonista al Mondiale in Qatar difendendo i colori del suo Paese. Un motivo in più per continuare a puntare in alto: idee entusiasmanti con l’operazione realizzata dal numero uno della società partenopea.

Un affare di famiglia visto che suo figlio Luigi è alla presidenza da anni del Bari, che ha sfiorato la Serie A proprio nella finale play-off della passata stagione. Ora Cheddira cercherà di ritagliarsi uno spazio importante anche in massima serie scendendo in campo con la maglia del Frosinone, già prossima avversaria del Napoli alla prima di campionato.

Per lui numeri importanti in Serie B: ora l’attaccante del Marocco cercherà di replicare la stagione davvero importante collezionata con la maglia del Bari. Un’idea davvero entusiasmante con un colpo ‘alla Inglese’, che firmò con i partenopei senza mai scendere in campo in partite ufficiali con la maglia azzurra. Un’operazione interessante stile De Laurentiis per non lasciare nulla al caso. Il Napoli resta una tappa di passaggio al momento per l’ormai ex Bari, che lascerà la Puglia già in queste ore.