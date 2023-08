Un lato A esuberante: Anna Tatangelo è mozzafiato

Anna Tatangelo più bollente che mai, da togliere il fiato nell’ultimo scatto: il lato A fa sgranare gli occhi

All’appello mancava solo lei. Siamo abituati a vederla su un palcoscenico davanti a un microfono mentre si esibisce in uno dei suoi cavalli di battaglia che valorizzano la sua melodiosa voce. Una lacuna che, mentre l’estate entra nel vivo, ha provveduto a colmare.

Anna Tatangelo (ovviamente è di lei che stiamo parlando), dunque, è una delle voci del panorama musicale del Bel Paese più apprezzate dagli appassionati delle 7 note ma è anche un corpo che manda in visibilio i suoi fan e follower con scatti, che pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram, che ne mettono in evidenza le curve mozzafiato.

Neanche in vacanza la bellissima e sensuale cantante ciociara dimentica i fan che ne decretano il successo nelle hit parade e nei social network. E così l’ex compagna di Gigi D’Alessio (i due hanno avuto una lunga storia d’amore benedetta dall’arrivo di un figlio, Andrea, nato il 31 marzo del 2010) ha pubblicato uno scatto, che documenta un momento delle sue meritate vacanze, che ha fatto strabuzzare gli occhi ai suoi follower.

Anna Tatangelo è da mozzare il fiato: lato A esplosivo

Seduta sul davanzale di una nicchia in pietre e sguardo rivolto al cielo, la cantante di Sora, nella foto in questione, regala una meravigliosa panoramica del suo debordante lato A.

Il top del striminzito bikini, infatti, sembra sul punto di cedere sotto il sensuale peso del suo décolleté. Ma a cedere sono state anche le coronarie dei suoi tantissimi follower dinanzi a tanta prorompente sensualità.

Anche perché, se naturalmente il suo rigoglioso seno, che, comunque, non è tutto opera di Madre Natura visto che la cantante di Sora non ha mai negato di essere ricorsa al bisturi del chirurgo, ruba l’occhio, non sono da meno le gambe.

Un infinito stacco di coscia, tornita e abbronzata, con un alternarsi di dolci e seducenti curve che non hanno nulla da invidiare ai tornanti della via Krupp di Capri, uno dei percorsi più panoramici e suggestivi dell’Isola Azzurra, un sentiero scolpito nella roccia che si snoda, tra pini e macchia mediterranea, per oltre un chilometro dai Giardini di Augusto fino a Marina Piccola.

E come per le meraviglie della perla azzurra del Golfo di Napoli anche per quelle dell’ex compagna di Gigi D’Alessio (attualmente in love con il modello 26enne Mattia Narducci) applausi a scena aperta, con un follower che al grido di ‘escile di più‘ maliziosamente l’ha invitata ad ‘avere compassione’ del top del bikini liberandolo dal ‘delizioso fardello’ che non riesce a contenere. Un invito, ne siamo sicuri, che i suoi follower sottoscrivono non una volta bensì cento volte.