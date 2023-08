Niente clausola: colpo di scena Napoli

By

In un’estate vissuta in apnea dai tifosi azzurri ecco l’ennesimo colpo di scena: niente clausola rescissoria. Ecco tutti i particolari

Gli azzurri hanno chiuso il ritiro in quel di Castel di Sangro con un’altra vittoria. A cadere sotto i colpi degli uomini di Rudi Garcia sono stati i (non irresistibili) ciprioti dell’Apollon Limassol, liquidati con un netto 2-0.

Sugli scudi Victor Osimhen, che ha aperto le marcatura capitalizzando un cross di Mathias Olivera, a sua volta innescato da Khvicha Kvaratskhelia, e Giovanni Simeone che ha chiuso i conti.

Dunque, il successo contro i ciprioti aggiorna a tre vittorie e un pari (poi vittoria ai rigori contro il Girona) lo score dei test match degli azzurri, un buon viatico in vista dell’esordio in campionato, il 19 agosto, in casa del neopromosso Frosinone.

Ma è un altro il match che tiene con il fiato sospeso i tifosi azzurri, la partita per il sostituto di Piotr Zielinski che, in queste ultime ore, fa registrare un colpo di scena.

Colpo di scena: niente clausola rescissoria per Gabri Veiga

I media spagnoli non hanno dubbi. Gabri Veiga, talentuoso centrocampista del Celta Vigo, è a un passo dal trasferirsi all’ombra del Vesuvio. In particolare, secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ‘As’, il classe 2002 ha trovato l’accordo pieno con il club azzurro che adesso deve soltanto mettere a punto i dettagli dell’operazione con il suo club di appartenenza.

Dunque, ancora una volta Aurelio De Laurentiis ha avuto la meglio. Infatti, il patron azzurro ha chiuso la suddetta operazione alle sue condizioni: il Napoli non verserà nelle casse societarie del club galiziano i 40 milioni di euro della clausola rescissoria prevista dal contratto del promettente centrocampista del Celta Vigo.

Il Napoli, dunque, corrisponderà al club galiziano un importo inferiore, anche se non lontano da quello della clausola rescissoria, arrotondato grazie a una serie di bonus facilmente raggiungibili, oltre a garantirgli una percentuale sull’eventuale futura rivendita del calciatore.

Comunque, non sono solo i media iberici a dare per fatto l’affare. Anche dall’interno del club galiziano filtrano conferme, con l’affare, pertanto, che può andare in porto nei prossimi giorni.

D’altra parte, la volontà di tutti gli attori in campo è quella di finalizzare l’operazione nel più breve tempo possibile, con Aurelio De Laurentiis che è desideroso di regalare a Rudi Garcia il terzo rinforzo stagionale, dopo i recenti arrivi di Natan Bernardo de Souza, l’erede di Kim Min-Jae, e Jens Cajuste, per un Napoli che ha sposato la linea verde: giovani talenti affamati di gloria da scoprire e da valorizzare in luogo di calciatori affermati e, quindi, (forse) con la ‘pancia già piena’.