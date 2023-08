La strategia del Napoli è chiara: ecco quando andrà via Osimhen

Il Napoli sta preparando la strategia per la partenza di Victor Osimhem, qualcosa che sarà un colpo di scena per i tifosi.

La cessione dell’attaccante è sempre un tema caldo in casa Napoli. L’attaccante nigeriano ha una forte pressione al momento dal calcio arabo, pronto a ricoprire d’oro il club campano e il capo cannoniere.

La sfida al campionato riparte ed è ovviamente uno dei big maggiormente seguiti. Victor Osimhen lo scorso anno fece doppietta, vincendo la Serie A e il titolo di bomber, dimostrando al mondo di essere un attaccante forte almeno quanto Haaland.

Il centravanti nigeriano è uno dei più seguiti, un nome caldo per il calciomercato che sembra l’ideale per l’ennesima dimostrazione di potenza del calcio arabo. Tanti soldi in ballo e la consapevolezza per il Napoli di non poterlo trattenere così a lungo: ecco allora come stia scattando un piano all’interno della dirigenza.

Osimhen via, spunta la data

Spuntano opzioni importanti per il futuro del centravanti, preso sempre in mezzo nelle trattative più importanti. Seguito da Real, Psg e Bayern, ormai l’interesse principale resta quello degli sceicchi, che si erano spinti a offrire 40 milioni annui al calciatore e ben 120 milioni al Napoli. Offerta rimandata al mittente, al momento De Laurentiis vorrebbe di più e ha pronto però un piano per la cessione in via definitiva. Osimhen sarà ceduto nel 2024, con o senza rinnovo.

L’intenzione della società è di venderlo per ottimizzare nel prossimo futuro, anche se la tentazione di non andare a firmare un nuovo contratto restava forte nel club. L’interesse degli sceicchi rimarrebbe e il club campano risparmierebbe sull’aumento dello stipendio, ma nelle ultime ore sta emergendo anche un’altra realtà dei fatti, che spiazza con decisione chi in società voleva giocare… al risparmio in questa stagione 2023-24.

Osimhen pronto al rinnovo, siglando un nuovo contratto che passerà dal 2025 al 2027. Ne è convinto il manager Roberto Calenda che, al Corriere del Mezzogiorno, ha spoilerato quello che sarà il nuovo accordo tra società e attaccante.

Il nigeriano guadagnerebbe 10 milioni di euro annui comprensivi di bonus, il Napoli invece alzerebbe una clausola sui 150 milioni di euro, che sarebbe così il prezzo fissato per i compratori arabi. Resterebbe un’ultima beffa: la sigla del contratto prima della fine del calciomercato potrebbe portare gli stessi sceicchi a esercitare la clausola già prima del 31 agosto. Giorni di fuoco, quindi, su una vicenda ancora da chiudere.