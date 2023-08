Garcia stupisce tutti: scelta a sorpresa per Frosinone

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è pronto a sorprendere tutto l’ambiente azzurro in vista dell’esordio in campionato contro il Frosinone di Di Francesco

Il secondo ritiro del Napoli, in quel di Castel di Sangro, si è ufficialmente concluso. Le amichevoli estive degli azzurri sono terminate. L’ultima, disputata nel pomeriggio di venerdì 11 agosto, ha garantito la vittoria per due reti a zero contro i ciprioti dell’Apollon Limassol. Poco importa del risultato visto che a Garcia interessava decisamente altro.

La maggior parte dei calciatori che sono stati chiamati in causa hanno risposto “presente” ed hanno fornito delle ottime indicazioni per il loro allenatore. In particolar modo un calciatore che, a meno di clamorosi colpi di scena, è pronto a fare il suo esordio dal primo minuto in vista della prima partita di campionato contro il neopromosso Frosinone.

Napoli, Garcia non ha dubbi: lo lancia dal primo minuto

La squadra partenopea è pronta a fare ritorno nel capoluogo partenopeo dove tra pochi giorni scenderà di nuovo in campo.

Questa volta si fa sul serio visto che si inizia la Serie A. Un appuntamento in cui i campioni di Italia vogliono provare il bis dopo la passata stagione. A quanto pare non ci sono dubbi su quale formazione schierare per la prima di campionato in terra ciociara. Indisponibili (ancora per poco) Mario Rui e Franck Anguissa ancora out per infortunio.

L’unico vero “dubbio” che ha in mente il manager francese è su chi schierare in difesa. In particolar modo quella centrale. Non dovrebbero esserci problemi per quanto riguarda Amir Rrahmani visto che è considerato il leader di questa squadra. Al suo fianco, però, c’era il ballottaggio tra Natan e Juan Jesus. Non dovrebbero esserci dubbi visto che, alla fine, la spunterà proprio quest’ultimo per tantissimi motivi.

In primis perché conosce da molto più tempo la squadra ed il campionato italiano. Poi, in queste ultime amichevoli, ha dato una ottima impressione ed è apparso sicuro di sé. Proprio come quando è stato chiamato in causa per sostituire, lo scorso anno, uno tra Kim ed il centrale kosovaro.

Per Natan, invece, sarà solamente panchina e pronto ad essere chiamato in causa, ma solamente se necessario. Nel frattempo è arrivato anche l’esordio da parte proprio del brasiliano nell’amichevole vinta contro i ciprioti. Tanto da prendere il posto proprio del calciatore inquadrato in foto.