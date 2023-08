Tacchi straripanti: Giorgia Palmas lascia tutti senza fiato

Da rimanere assolutamente senza fiato e senza parole l’ultimo capolavoro Instagram che ha deciso di pubblicare, sul suo canale, Giorgia Palmas

L’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘ continua a far impazzire i propri follower con degli scatti a dir poco da urlo. Proprio come l’ultimo che ha pubblicato in rete. Lo stesso che sta ricevendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che non aspettavano altro.

In questo preciso istante si trova nella sua terra, la Sardegna, dove si sta godendo le meritate vacanze e relax prima del ritorno a Milano per motivi di lavoro. Insieme a suo marito Filippo Magnini, ex leggenda italiana del nuoto. Andiamo a vedere di cosa si tratta il suo ultimo post.

Giorgia Palmas, tacchi da urlo: che spettacolo

Semplicemente sensazionale e meravigliosa. Proprio come i suoi follower le stanno scrivendo sotto al suo post.

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la bellissima sarda decida di spiazzare i suoi follower con questi scatti, ma in questa occasione ha veramente esagerato. In occasione del tramonto si è esibita in uno scatto a dir poco interessante. Tacchi in bella vista, con tatuaggio sul piede destro presente.

Vestito lungo giallo che mette in risalto le sue forme. Senza dimenticare le sue gambe ben allenate. Sguardo che fissa l’obiettivo della fotocamera, filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, capelli raccolti ed un sorriso che manda ko tutti i suoi fan. Tra i commenti spunta anche quello di un utente che la paragona alla bellezza del sole, utilizzando tra l’altro gli stessi colori.

I suoi quasi 2 milioni di follower che la seguono su Instagram possono ritenersi fin troppo soddisfatti. Gli stessi che sono in attesa di altri suoi meravigliosi capolavori. Dalle proprie ‘storie’ social informa tutti i suoi fan delle sue giornate che sta trascorrendo in totale relax. Per la Palmas il tempo sembra non essere mai passato. Nonostante la carta di identità dica che, di anni, ne abbia 41 per noi rimarrà sempre la ventenne che ha fatto il suo esordio in televisione, sul piccolo schermo, sul bancone più famoso della televisione italiana.

L’ultima volta che l’abbiamo vista in televisione è stata proprio pochi mesi fa visto che è stata la conduttrice del programma “Isola party“, ovvero il programma che racconta quello che fanno i concorrenti dell’Isola dei Famosi. In attesa di una possibile riconferma si gode queste giornate di vacanze.