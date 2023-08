Affare in Serie A da capogiro: De Laurentiis non si ferma più

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha alcuna intenzione di fermarsi in questa sessione di calciomercato estivo e cerca un altro colpo

Mancano pochissimi giorni all’inizio del campionato che vedrà i campioni di Italia fare il loro esordio, in trasferta, contro il neopromosso Frosinone di Di Francesco. L’obiettivo degli azzurri, entro il 19 agosto, è quello di avere la squadra completa. Pochi giorni fa è stato ufficializzato il colpo Jens Cajuste, centrocampista ex Reims, che ha sposato il progetto azzurro.

Non è affatto finita qui visto che il numero uno partenopeo starebbe per chiudere anche per Gabri Veiga, talento del Celta Vigo e “raccomandato” da Rafa Benitez (vecchia conoscenza azzurra). Il suo arrivo, però, si potrebbe verificare solamente in una occasione: ovvero la cessione in Arabia Saudita di Piotr Zielinski. Nel frattempo, però, la dirigenza non si ferma e affonda per un altro ed importante colpo.

Napoli, il mercato estivo non è chiuso: ultimo colpo?

Il Napoli non ha alcuna intenzione di fermarsi. De Laurentiis vuole regalare altri calciatori di qualità al suo allenatore per poter bissare il successo in campionato dopo la passata stagione.

E, perché no, tentare di andare avanti anche in Europa dove gli azzurri si sono fermati ai quarti di finale solamente contro il Milan. In ottica mercato, però, la squadra campione di Italia vorrebbe rinforzare il proprio reparto offensivo.

Magari con un calciatore che conosca benissimo il campionato italiano e che possa adattarsi alla perfezioni negli schemi di gioco del manager francese. Il primo nome stilato sulla lista dei possibili acquisti da fare è quello di Domenico Berardi. Il classe ’94 e capitano del Sassuolo sarebbe in procinto di lasciare i neroverdi. Le sue parole, durante la presentazione della squadra nell’ultimo ritiro, hanno letteralmente gelato i tifosi emiliani.

Non è affatto un mistero che sul calciatore si sia creata una vera e propria fila di squadre fortemente interessate al costo del suo cartellino. In primis c’è la Lazio che sembrava aver effettuato il colpo, ma alla fine non si è concretizzato assolutamente nulla. Poi ci sarebbe anche la Fiorentina e, successivamente, anche l’Inter che ci aveva fatto un pensierino.

Allo stesso tempo, però, non bisogna assolutamente sottovalutare una cosa. Ovvero? Il fatto che il Sassuolo è sempre stata considerata una società dalla bottega d’oro: i loro calciatori valgono davvero molto. La valutazione del 29enne va si 30 milioni di euro.