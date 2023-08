Colpo di scena Insigne: decisione presa dopo un solo anno

Ennesimo colpo di scena che vede come protagonista l’ex calciatore e capitano del Napoli, Lorenzo Insigne: arriva la decisione dopo solamente un anno

Lorenzo Insigne avrebbe tanto voluto vincere quello scudetto che in città mancava esattamente da 33 anni. Ed invece, il nativo di Frattamaggiore, ha deciso di sposare il progetto del Toronto e di lasciare l’Europa per provare l’esperienza della Major League Soccer. A quanto pare, però, dopo un solo anno le cose stanno per cambiare.

L’esterno d’attacco sta facendo molto discutere in Canada per via dei suoi possibili “mal di pancia”. Le ultime notizie che arrivano sul suo conto parlano fin troppo chiaro: le cose, in merito al suo futuro, potrebbero cambiare da un momento all’altro. Stesso discorso vale anche per il suo compagno di squadra, Federico Bernardeschi.

Insigne-Toronto, è già finita? Decisione presa

Lorenzo Insigne, a quanto pare, sarebbe fin troppo stufo di questa esperienza canadese. Dopo solamente un anno il calciatore potrebbe seriamente chiedere alla società di essere ceduto, dopo essere arrivato a parametro zero ed accolto come una vera e propria star. A quanto pare la lontananza con l’Italia si sta facendo molto sentire. In particolar modo con il campionato di Serie A che, ovviamente, non è paragonabile alla MLS.

Non con il Napoli visto che il rapporto tra le due parti è da considerarsi più che chiuso. Non si è mai parlato, fino in fondo, di un possibile ritorno del calciatore. De Laurentiis ha fatto capire, fin troppe volte, che non accetta “minestre riscaldate”. Dove potrebbe andare a finire l’ex capitano azzurro? A dire il vero una soluzione ci sarebbe e porta ad un suo vecchio estimatore che lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

Visto che lo ha allenato, lo conosce fin troppo bene e gli garantirebbe un ruolo da assoluto protagonista nella sua squadra. Ovviamente stiamo parlando di Maurizio Sarri che lo vorrebbe portare nella sua Lazio. Anche se, a dire il vero, si tratterebbe di una operazione fin troppo complicata. Per il semplice fatto che mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato estivo.

Senza dimenticare il fatto che il Toronto non ha alcuna intenzione di regalarlo, nel caso in cui decidesse di accontentare le sue richieste. Stesso discorso vedrebbe come protagonista Federico Bernardeschi: anche l’ex Juventus starebbe pensando di andare via dopo un solo anno. Dall’arrivo in Canada sono arrivati tre italiani: Domenico Criscito (che poi ha rescisso dopo pochi mesi per fare ritorno al Genoa e poi appendere le scarpette al chiodo) e proprio i due ex elementi della nazionale azzurra.