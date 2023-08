Colpo a zero dalla Lazio: il Napoli affonda il colpo

La Lazio può perdere uno dei suoi big, il Napoli è pronto a soffiare un elemento fondamentale all’ex Maurizio Sarri.

Il club campano guarda con attenzione ai top player in casa biancoceleste, prenderne uno a costo zero porta a spostare ancora di più l’asse della qualità in campionato, e dando così ai tifosi del Napoli un altro big da poter idolatrare.

Il calciomercato prosegue e le idee non mancano di certo. Il Napoli sembrava in grande ritardo ma la strategia del club sta ora emergendo in tutta la sua forza: nessuna asta, bisogna prendere i calciatori quando meno se lo aspettano le altre big.

Una tattica decisiva, anche per quanto riguarda i confini italiani. C’è un big della Lazio da prendere addirittura a costo zero, sarebbe uno sgambetto importante da fare nei confronti di Maurizio Sarri, che perderebbe uno dei suoi calciatori maggiormente utilizzati nelle ultime stagioni.

Dalla Lazio al Napoli, un’idea di qualità

Il club azzurro non disprezza di certo la vastità soprattutto sul fronte offensivo. La partenza di Lozano è ancora un tema centrale, ma il reparto abbonda di alternative e una potrebbe arrivare proprio dalla Lazio nel prossimo futuro. Abbattendo i costi del cartellino e aumentando così il ventaglio in attacco di scelte per Rudi Garcia, che giocherà con quattro attaccanti in campo e ha voglia di stupire con un calcio ancora più arrembante. L’ultima idea piace ai tifosi: Felipe Anderson al Napoli affascina la piazza.

Il brasiliano va in scadenza di contratto nel 2024, sarà uno dei temi caldi per i biancocelesti prossimamente. L’attaccante potrebbe non rinnovare il suo accordo, a Roma ha vissuto tante belle pagine ma potrebbe essere attratto dalla prospettiva dei campioni di Italia, da raggiungere a costo zero nella prossima stagione. I campani stanno sondando il terreno già da ora, un eventuale strappo immediato potrebbe accelerare la trattativa.

Anderson al momento ha una quotazione di 15 milioni di euro, solo in caso di rottura con la Lazio andrebbe via in anticipo. Sarebbe già un profilo interessante da prendere per la stagione 2023-24, il Napoli però non ha fretta e lo punta con decisione per la prossima estate. I dati raccolti da Anderson confermerebbero la bontà dell’idea tecnica e tattica, il brasiliano è uno dei calciatori più determinanti in area di rigore pur non essendo un cannoniere di razza. È l’uomo dal filtrante importante, che sa muoversi tra le linee e imbeccare quanti sono a tu per tu contro il portiere avversario.