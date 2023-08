Mercato Napoli, regalo inatteso per Garcia: ecco l’ex Juve

Mercato Napoli, proseguono le operazioni per completare la rosa da consegnare nelle mani di Rudi Garcia ed in tal senso l’ex Juventus è il colpo a sorpresa dei campioni di Italia in carica. E si tratta di un profilo in grado di accendere lo stadio Diego Armando Maradona.

Il Napoli si presenta ai nastri di partenza della stagione 2023 / 2024 come la grande favorita per la vittoria finale dopo lo Scudetto conquistato nella passata stagione. Non sarà per niente facile però, sia perché le pressioni saranno di più sia perché la concorrenza è davvero di alto profilo ed è agguerrita per scucire il tricolore dal petto dei partenopei. Ovviamente la squadra è ancora da completare con almeno due innesti. In tal senso arriva un colpo a sorpresa davvero di primo ordine. Il profilo individuato è quello dell’ex Juventus in grado di accendere lo stadio Diego Armando Maradona con le sue giocate.

Mercato Napoli, l’ex Juventus è l’obiettivo

Come detto, all’orizzonte c’è una stagione tutta da vivere per il Napoli. Nonostante gli addii di Luciano Spalletti e di Kim Min-Jae, infatti, la compagine partenopea si presenta ai nastri di partenza come grande favorita per la vittoria finale. La speranza, ovviamente, è che Natan e Cajuste, al pari di Rudi Garcia, possano essere all’altezza dei predecessori.

Stando a quanto raccontato da SpazioNapoli, il Napoli vuole piazzare un colpo last minute assicurandosi le prestazioni di Riccardo Orsolini. Dopo l’ottima stagione con la maglia del Bologna, l’ex Juventus non ha nessuna intenzione di rinnovare ed ha ancora solo un altro anno di contratto. Si tratterebbe, dunque, di un affare low cost, dal momento che i felsinei, vista la situazione, non possono permettersi di perderlo a parametro zero. Questa sessione, dunque, potrebbe essere l’ultima per provare a monetizzare dalla sua cessione. E comporrebbe con Politano una coppia tutta italiana e di importante valore tecnico.

Orsolini al Napoli, colpo last minute

Il profilo dell’ex Juventus è uno di quelli che può davvero rappresentare un punto di svolta per i partenopei. Come è noto, infatti, va sostituito Hirving Lozano. Il messicano non accetterà nessuna riduzione dell’ingaggio e senza rinnovo è ai margini del progetto dei partenopei. Il numero 7 del Bologna sarebbe un suo naturale sostituto, portando alla manovra azzurra i gol che mancano al messicano.