Adesso De Laurentiis non si ferma più: doppio colpo Napoli

De Laurentiis è scatenato sul mercato in questo mese di agosto: in arrivo un doppio colpo clamoroso per il Napoli.

Per far partire il mercato del Napoli, quest’anno il presidente De Laurentiis ha impiegato qualche giorno in più, innescando una certa ansia in tutto l’ambiente. Nel mese di agosto ha però rotto finalmente gli indugi. E adesso non vuole più fermarsi. Dopo aver chiuso, nel giro di pochi giorni, gli affari Natan e Cajuste, il numero uno azzurro ha adesso accelerato per mettere a segno un altro doppio colpo clamoroso: i tifosi possono ricominciare a sognare.

Si può criticare De Laurentiis per tanti motivi, ma dire che non abbia le idee chiare è spesso sbagliato. Il patron sa benissimo come agire e quando agire, e ha imparato a non farsi prendere dalla fretta. Nonostante le rivali al titolo si stessero scatenando sul mercato, ADL è stato paziente, fermo sulle proprie posizioni. Non si è fatto stringere alla gola dall’ansia, non ha sperperato i guadagni ottenuti con la cessione di Kim strapagando giocatori dal valore ancora tutto da scoprire.

Ha saputo aspettare. E, si sa, la pazienza è la virtù dei forti. Una pazienza quasi irreale, conoscendo il personaggio, che lo ha portato prima a chiudere nel giro di pochi giorni due operazioni importanti, e adesso ad arrivare a un passo da un altro doppio colpo che potrebbe cambiare definitivamente le sorti della stagione del Napoli.

Napoli scatenato: De Laurentiis fa sul serio, doppio affare in chiusura

Il primo dei due colpi, quello che tutti i tifosi attendono, dovrebbe essere definito nel giro di pochi giorni. Lo ha detto chiaramente, il presidente: “Osimhen resta a Napoli“. E non lo farà certo da scontento, o mantenendo il suo attuale contratto. Ormai sembra infatti che i discorsi per il rinnovo siano arrivati a una svolta. DeLa ha ceduto: il bomber dovrebbe guadagnare più del doppio rispetto al massimo ingaggio mai assicurato dal Napoli a un proprio calciatore nell’era De Laurentiis. Una manifestazione di fiducia da parte del presidente senza precedenti, con la consapevolezza che il prossimo anno, comunque, trattenerlo in rosa sarà impossibile, o quasi.

Salvo clamorosi colpi di scena, dunque, Victor resterà azzurro ancora per un’altra stagione. Quel che accadrà in futuro lo dirà solo il tempo. Ma il mercato del Napoli non si ferma certo al rinnovo del nigeriano. Il presidente si sta infatti scatenando e, nonostante la situazione Zielinski sia tutto meno che definita, sta per piazzare un altro colpo clamoroso.

Per quanto riguarda il polacco, l’entourage sta spingendo ancora per la pista araba (con il placet del Napoli) e il calciatore, con tanto di famiglia, che sta facendo invece di tutto per restare in azzurro. A prescindere da quello che accadrà a Piotr, però, DeLa ha deciso. Un investimento a centrocampo, per il presente e per il futuro, va fatto. E quell’investimento si chiama Gabri Veiga.

L’operazione con il Celta Vigo dell’amico Rafa Benitez ormai è quasi definita, e il calciatore smania dalla voglia di vestire la casacca dei campioni d’Italia. L’affare è in dirittura d’arrivo, e per la fumata bianca potrebbero bastare pochi giorni. Non a caso, c’è anche chi si spinge a immaginarlo già disponibile per la prima di campionato, sabato prossimo a Frosinone. Ipotesi azzardata, ma non impossibile.