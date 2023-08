Affare ‘slegato’: ora è estasi per i tifosi del Napoli

Nonostante il probabile rinnovo di Piotr Zieliński, il Napoli può definire ugualmente l’arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo: i tifosi sognano

In attesa dell’inizio della stagione 2023-24, che partirà ufficialmente sabato 19 agosto con la gara in trasferta contro il Frosinone, i campioni d’Italia in carica del Napoli si muovono sul mercato e continuano a lavorare per rinforzare la rosa e prepararsi a difendere lo Scudetto conquistato nella scorsa annata.

Proprio in questi giorni la società partenopea ha dato una decisa accelerata alle operazioni di calciomercato, portando a casa colpi importanti quali il difensore brasiliano Natan e il centrocampista svedese Jens Cajuste, e sta per chiudere un’altra, importante trattativa che dovrebbe portare in Campania Gabri Veiga, centrocampista del Celta Vigo.

Napoli, Veiga insieme a Zieliński: affari slegati, i tifosi sognano

La trattativa per il giovane centrocampista spagnolo sembra infatti molto vicina alla fumata bianca, con la società guidata da Aurelio De Laurentiis che ha già da tempo l’accordo con il ragazzo, e avrebbe già chiuso con il club spagnolo per una cifra vicina ai 33 milioni di euro più bonus, leggermente inferiore ai 40 previsti dalla clausola rescissoria.

La conferma della buona riuscita della trattativa arriva anche dall’allenatore del club Celeste Rafa Benítez. L’ex tecnico del Napoli ha praticamente annunciato l’addio del ventunenne, che dopo aver salutato il pubblico della squadra nella quale è cresciuto alla fine della prima giornata di campionato contro l’Osasuna, partirà per raggiungere i nuovi compagni.

Nonostante quanto riportato in precedenza, l’arrivo del classe 2002 non è legato alla partenza di Piotr Zieliński. Il polacco sembrava vicino alla firma con i sauditi dell’Al Ahli, ma l’affare è saltato per la volontà del giocatore di restare in azzurro, per motivi soprattutto familiari. Gabri Veiga non sarà dunque il sostituto del numero 20, ma un rinforzo importante per il centrocampo azzurro.

Come riporta l’account Twitter di Napoli Report, che a sua volta cita il giornalista Mirko Calemme: “Breaking: Gabri Veiga è ad un passo dal Napoli. Il Celta ha dato il proprio assenso ad una proposta inferiore ai 40 milioni di euro della clausola rescissoria: gli azzurri si avvicineranno a questa cifra con dei bonus. L’affare è sempre più vicino alla chiusura, e si farà indipendentemente da quello che accadrà con Zieliński“.

L’affare è sempre più vicino alla definizione, e l’arrivo di Gabri Veiga darà una nuova soluzione tattica all’allenatore azzurro Rudi Garcia, rinforzando un centrocampo che può già contare su nomi di altissimo livello quali Stanislav Lobotka, Zambo Anguissa, Eljif Elmas e Piotr Zieliński, oltre a importanti scommesse quali Gianluca Gaetano, Jens Cajuste e Diego Demme, che cerca riscatto dopo due stagioni in cui è stato poco utilizzato.