Garcia lascia tutti a bocca aperta: che novità per Frosinone

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, è pronto a stravolgere le carte in vista dell’esordio in campionato della squadra campione di Italia

Concluso anche il secondo ritiro della stagione (quello che si è verificato a Castel di Sangro) gli azzurri guidati dal manager francese sono ritornati a Castel Volturno per preparare al meglio la prima sfida di campionato della nuova stagione sportiva.

Contro il neopromosso Frosinone, guidato da Eusebio Di Francesco, il tecnico inquadrato in foto è pronto a stravolgere completamente le carte: a quanto pare sono previste delle importanti novità sulla formazione che schiererà in campo.

Verso Napoli-Frosinone, Garcia ha le idee chiare

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘ pare che l’allenatore Garcia abbia le idee molto chiare su chi schierare in campo in vista del match contro i ciociari, al loro ritorno nella massima serie.

Non dovrebbero esserci dubbi dal punto di vista difensivo e quello offensivo. Occhi inevitabilmente puntati su quello che accadrà in ottica centrocampo. Soprattutto per le tantissime notizie di mercato che riguardano alcuni calciatori azzurri e prossimi.

Ricordiamo che il titolare Franck Anguissa non parteciperà visto che ha ancora un problema muscolare che non è riuscito a superare in tempo. Al suo posto, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe toccare al “tuttofare” Eljif Elmas. Il macedone, a quanto pare, è il prescelto per una maglia da titolare nella sfida di sabato pomeriggio. Il calciatore, molto utilizzato lo scorso anno dal tecnico Spalletti (uno dei candidati ad accomodarsi sulla panchina della Nazionale italiana), è ben visto dal francese.

Lo stesso quotidiano rosa, però, ha annunciato delle importantissime novità. Non è assolutamente da escludere che, nella prima gara di campionato, possa fare il suo esordio anche il possibile nuovo acquisto Gabriel Veiga. Oramai manca davvero poco alla cessione del calciatore dal Celta Vigo. Nonostante l’esordio stagionale con ko (sconfitta per 0-2 contro l’Osasuna), il giocatore ha iniziato la gara entrando nel secondo tempo. Tra qualche applauso ed anche qualche fischio da parte dei sostenitori.

Sempre in ottica centrocampo è fatta per l’addio di un altro dei senatori azzurri: si tratta di Piotr Zielinski che starebbe per accettare la ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Per il polacco pronti almeno 15 milioni di euro a stagione, mentre il club potrebbe incassare una cifra che va dai 30 ai 35 milioni. Proprio il calciatore potrebbe lasciare il posto allo spagnolo, oramai sempre ad un passo.