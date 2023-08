Tifosi del Napoli increduli: scelta di mercato che lascia di sasso

Si tratta di una scelta di mercato che spiazza inevitabilmente i tifosi azzurri. Soprattutto a pochi giorni dalla chiusura delle trattative

Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione sportiva per la squadra campione di Italia. Allo stesso tempo manca sempre meno per l’esordio ufficiale, sulla panchina degli azzurri, per il tecnico Rudi Garcia che ritorna in Italia dopo alcuni anni (l’ultima sua esperienza è stata con la Roma).

Così come manca sempre meno alla chiusura del calciomercato estivo che sta regalando dei veri e propri colpi di scena in casa azzurra. In particolar modo nei confronti di due calciatori. A quanto pare il loro futuro sembra essere già scritto: proprio come avrebbe deciso la stessa società campana.

Napoli, deciso il futuro di due calciatori

Il Napoli sta per chiudere delle importanti operazioni in questa sessione estiva di calciomercato. Sia in uscita che in entrata. Per quanto riguarda la prima sembra essere davvero tutto fatto per l’addio di Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco è pronto per sposare il “progetto” dell’Al Hilal: il Napoli, da questa operazione, dovrebbe incassare dagli arabi una cifra che va tra i 30 ed i 35 milioni di euro. Mentre per l’ex Empoli ed Udinese 15 milioni di euro a stagione.

Un addio che fa male ai tifosi azzurri che lo ringrazieranno per sempre. Al suo posto, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe arrivare Gabri Veiga. Nonostante l’esordio in campionato di domenica pomeriggio (ko contro l’Osasuna per due reti a zero), il classe 2001 è entrato in campo solamente ad un quarto d’ora dal termine della gara. Ma la sua testa, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport‘, pare che sia orientata già verso Napoli.

Sempre in ottica cessione, però, arrivano non una ma addirittura due importanti novità. Le stesse che portano i nomi di Diego Demme ed Hirving Lozano. I due atleti, in un primo momento, erano dati come sicuri partenti. L’italo-tedesco tra la Serie A e l’estero, mentre il messicano verso la Major League Soccer. A meno di clamorosi colpi di scena non se ne farà assolutamente più nulla visto che rimarranno in azzurro.

Almeno fino al mese di gennaio. Poi, nella sessione invernale, non è da escludere che possano arrivare altre offerte nei loro confronti. Garcia si affiderà alla loro esperienza e professionalità in questi mesi. Non è da escludere che possano tornare utili già nelle prime partite di campionato.