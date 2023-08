Con Spalletti tre azzurri fissi in nazionale: saranno punti fermi

Oramai manca solamente l’annuncio ufficiale, ma a quanto pare sarà proprio Luciano Spalletti il prossimo commissario tecnico della Nazionale azzurra

Dopo le dimissioni di Roberto Mancini, che si sono verificate nella mattinata di domenica 13 agosto, nessuno ha avuto dubbi sul fatto che proprio il mister di Certaldo diventasse il nuovo selezionatore dell’Italia. Superando anche l’altro svincolato di lusso come Antonio Conte (per quest’ultimo si sarebbe trattato di un clamoroso ritorno).

A questo punto non si hanno assolutamente dubbi neanche sul fatto che almeno tre calciatori del Napoli saranno dei veri e propri punti fermi nella nazionale guidata proprio dall’allenatore inquadrato in foto. In attesa dell’annuncio ufficiale ed, ovviamente, delle prime convocazioni.

Napoli, in tre sicuri del posto in nazionale

Come confermato anche dal giornalista Alessandro Alciato l’annuncio (con tanto di presentazione ufficiale) di Luciano Spalletti come nuovo ct dell’Italia si verificherà nella giornata di mercoledì pomeriggio.

Un nome che ha soddisfatto l’intero Paese, voglioso di ripartire dopo anni bui (tralasciando la vittoria nell’Europeo del 2021) e, soprattutto, di ritornare a giocare una competizione Mondiale che manca dal 2014.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio, a quanto pare, non ha avuto alcun dubbio in merito ed ha deciso di affidarsi all’esperienza del mister che potrebbe essere “avvantaggiato” in un certo senso. In che modo? Ovviamente convocando dei calciatori che, negli ultimi due anni, ha allenato e che conosce alla perfezione. Guarda caso anche italiani e che lo stimano sia come manager ma soprattutto come uomo.

Per quanto riguarda il ruolo di portiere non dovrebbero esserci assolutamente problemi sul fatto che, tra i tre, verrà scelto Alex Meret. Quest’ultimo autore di una strepitosa stagione (la scorsa) ed anche di ottime parate che hanno portato parecchi punti alla squadra campione di Italia. Il classe ’97 ha avuto sempre la fiducia di Spalletti e lo ha ripagato nella migliore maniera possibile.

Per quanto riguarda la difesa spazio a Giovanni Di Lorenzo che, anche con Roberto Mancini, si è conquistato il ruolo di titolare superando anche Davide Calabria del Milan. Il capitano azzurro sarà sempre grato a Spalletti per quello che gli ha insegnato e, soprattutto, regalato. L’ultimo sarà inevitabilmente Matteo Politano che, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto “presente”. L’esterno d’attacco è stato già utilizzato da Mancini nelle ultime partite e si è sempre inserito perfettamente negli schemi. Ora non resta che aspettare le convocazioni ed, ovviamente, l’ufficialità.