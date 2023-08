Ora non si ferma più: il Napoli è pronto ad un altro colpo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha alcuna intenzione di fermarsi in ottica calciomercato: un altro colpo è in arrivo per gli azzurri

I campioni di Italia, dopo aver concluso la seconda ed ultima parte del ritiro in quel di Castel di Sangro, si stanno preparando al meglio in vista della prima uscita ufficiale della stagione. Trasferta a Frosinone contro i ciociari neopromossi in Serie A guidati dal tecnico Eusebio Di Francesco.

La squadra lavora in campo sotto gli ordini del manager francese, ma anche la dirigenza non è assolutamente da meno e sta pensando di effettuare un nuovo ed importante colpo di mercato da inserire nella rosa partenopea. Si tratta di un nome che, già in passato, era stato accostato in più di una occasione al club.

Napoli, torna nuovamente di moda il nome del big

Il Napoli sta per chiudere un importante acquisto. In entrata, infatti, sta per arrivare alla corte di Rudi Garcia il giovane Gabri Veiga.

Al Celta Vigo potrebbe arrivare una cifra che si avvicina ai 30 milioni di euro. Gli stessi che, la società azzurra, è pronta ad incassare dall’imminente cessione di Piotr Zielinski agli arabi dell’Al-Ahli. Se pensate che il presidente azzurro voglia fermarsi qui vi sbagliate completamente di grosso.

Come riportato in precedenza, in casa Napoli, torna di moda il nome di un big. Non si tratterebbe affatto della prima volta che viene accostato ai partenopei, ma a quanto pare Giovani Lo Celso potrebbe seriamente vestire la maglia azzurra in questa sessione estiva di calciomercato. Il centrocampista, campione del Mondo con l’Argentina nell’ultimo Mondiale, non rientra più nei piani del Tottenham che è pronto a venderlo al migliore offerente.

Il classe ’96 vuole giocare e avere lo spazio che desidera e che merita. La squadra campione di Italia potrebbe essere una buona soluzione per il calciatore che valuta anche altre possibili offerte. L’atleta piace moltissimo alla dirigenza che potrebbe seriamente presentare una offerta agli ‘Spurs‘. Il suo cartellino si aggira intorno ai 20-25 milioni di euro.

L’obiettivo della società è quello di acquistarlo in prestito con diritto di riscatto. La stessa formula che presentò, proprio al Tottenham, la scorsa stagione per avere Tanguy Ndombele. Anche se, il centrocampista francese, ha fatto rientro in Inghilterra dopo non essere stato riscattato. Adesso si potrebbe verificare un altro importante colpo di scena in casa azzurra.