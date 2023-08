Napoli, colpo a sorpresa per Garcia: lo scambio sblocca l’affare

Il Napoli in sede di mercato si prepara ad essere come una delle grandi protagoniste di queste ultime giornate. con l’affare Gabri Veiga ormai in dirittura d’arrivo, per Rudi Garcia arriva un altro colpo ad effetto grazie ad uno scambio che nessuno si aspettava e di cui nessuno aveva parlato prima.

Iniziato in maniera un po’ turbolenta, con l’addio di Spalletti prima e di Kim Min-Jae poi, il mercato del Napoli pian piano ha mostrato quella che è la classica impronta degli azzurri. Sono arrivati, infatti, due giovani di belle speranze ma già pronti come Natan e Cajuste e ne è in arrivo un altro, vale a dire Gabri Veiga. Per completare il quadro, però, si ha l’impressione che serva ancora qualcosa a prescindere da quel che accadrà a Zielinski. Per questo motivo gli azzurri stanno provando a chiudere un colpo ad effetto grazie ad uno scambio molto interessante per vari motivi.

Gli azzurri lavorano allo scambio

Come detto e come è noto, il Napoli in sede di mercato ha le idee molto chiare. Lo scouting azzurro, infatti, per continuare a vincere ed a stupire, hanno puntato, e continueranno a farlo, sulla gioventù e sui colpi in prospettiva. Come detto, però, oltre a Gabri Veiga serve ancora qualcosa ed il club è pronto ad accontentare Rudi Garcia.

Stando a quanto raccontato da SpazioNapoli, infatti, gli azzurri non vogliono fermarsi a Natan come colpo in difesa. Hanno, infatti, messo nel mirino Nikola Milenkovic della Fiorentina per puntellare la linea arretrata con un profilo di esperienza e di comprovata affidabilità. Con il suo fisico e la sua fisicità, infatti, farebbe sentire sicuramente meno la mancanza di Kim. Pur di arrivare al serbo, i partenopei sono disposti a scambiarlo con Leo Ostigard, aggiungendo anche un conguaglio economico. Le parti lavorano, ma si tratta di una soluzione che verosimilmente può accontentare tutti.

Milenkovic al Napoli, scambio con Ostigard

Il norvegese, infatti, avrebbe modo di giocare di più, mentre gli azzurri potrebbero risparmiare in termini economici per rinforzare la difesa. Al contempo il centrale avrebbe la possibilità di fare il salto di qualità tanto agognato, con la Viola che risolverebbe anche il problema del suo sostituto. In tal senso le prossime ore saranno decisive per questo affare a sorpresa. Attenzione, dunque, a Milenkovic al Napoli.