Osimhen-Napoli: arriva l’accordo sul contratto

Il Napoli è pronto a blindare il capocannoniere della Serie A 2022-2023: raggiunto l’accordo con Victor Osimhen

Il Napoli vuole difendere il tricolore sul campo e vuole farlo con il capocannoniere della scorsa stagione. Arriva la maxi offerta per Victor Osimhen: manca solo la firma del nigeriano per chiudere la questione.

Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti indiscussi del successo azzurro. Difatti, nonostante abbia perso 10 gare a causa di due infortuni, il giocatore è riuscito a raggiungere quota 31 gol in 39 partite tra Coppa Italia, Serie A e Champions League. Un rendimento che gli è valso più di un riconoscimento dal premio Player of the month al titolo di capocannoniere della massima serie.

Napoli, Osimhen resta: De Laurentiis pronto a fare follie per lui

Negli scorsi mesi si era parlato di una sua possibile cessione per 150 o 200 milioni di euro. Tuttavia, a poche ore dal fischio di inizio della Serie A 2023-2024, la situazione sembrerebbe essere completamente diversa. Difatti, Aurelio De Laurentiis sembrerebbe disposto a fare follie per trattenere il classe 1998. Stando a quanto riportato da Il Mattino, il presidente, che ha già tranquillizzato i tifosi sulla permanenza del talento nigeriano, dopo una lunga trattativa avrebbe raggiunto un accordo con il giocatore.

Il patron azzurro sarebbe disposto a corrispondere al giocatore 12 milioni (10 più bonus) a stagione. Se l’affare dovesse concludersi, come tutti i fan azzurri sperano, il nigeriano stabilirebbe un nuovo record. Difatti, finora l’ingaggio più alto pagato da Aurelio De Laurentiis è stato quello stanziato per K2, Kalidou Koulibaly. L’ultimo contratto del senegalese prevedeva, infatti, uno stipendio di 6 milioni a stagione. L’attaccante nigeriano, dunque, percepirebbe il doppio rispetto all’ex difensore. Cifre, tuttavia, chiaramente lontane da quanto proposto dal Al Hilal in quanto il club arabo, come riporta la Gazzetta, era arrivato ad offrire 40 milioni a stagione per il classe ’98.

Nella scelta del giocatore forse avranno avuto peso anche le parole di Garcia che nei giorni scorsi si era espresso ai microfoni di Sky, post amichevole con l’Augsburg, sulla possibilità di vedere Osimhen in Arabia: “Capisco i giocatori a fine carriera. Qualunque persona al mondo non rifiuterebbe queste offerte indecenti a volte. Però quando sei un calciatore in piena maturità, che le tue più belle stagioni arrivano, non guardi nemmeno questo”. Un consiglio a non farsi tentare dalle sirene che hanno già attratto giocatori come CR7 e Neymar. Almeno per ora, il campionato arabo resta una possibilità lontana per Osimhen, mancherebbe infatti solamente la firma al suo rinnovo.