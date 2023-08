Il Napoli, oltre a lavorare ai colpi da regalare a Rudi Garcia per puntare nuovamente allo Scudetto, deve anche risolvere alcune questioni interne. Ci sono, infatti, dei rinnovi di giocatori centrali nel progetto tattico. In tal senso proprio ora arriva una svolta inattesa per un calciatore molto importante per il tecnico.

Come è noto, in casa Napoli il mercato è stato un po’ come un diesel. Dopo alcune brutte notizie ed un po’ di lentezza iniziali, la squadra guidata da Aurelio De Laurentiis ha messo il turbo. Ha, infatti, chiuso per Natan e Cajuste e c’è Gabri Veiga praticamente in dirittura d’arrivo. Questi sono gli affari che rubano maggiormente gli occhi, ma non si possono dimenticare alcune trattative per i rinnovi già chiuse. Come quelle per Di Lorenzo e Mario Rui, oltre che per Osimhen. Adesso, però, arriva l’annuncio da parte dell’agente di un altro profilo che si aspetta un prolungamento contrattuale.

L’annuncio dell’agente spiazza tutti

Come detto, ci sono alcuni rinnovi molto importanti ai quali il Napoli sta lavorando ed in tal senso si tratta di pilastri da mettere per la prossima stagione. Avere uno zoccolo duro su cui costruire, infatti, è fondamentale per raggiungere determinati traguardi e gli azzurri hanno dimostrato negli ultimi mesi di avere chiaro in testa questo concetto.

C’è però una svolta. Mario Giuffredi, agente, tra gli altri, di Matteo Politano, intervistato da TVPlay, ha fatto chiarezza sulla posizione del suo assistito. Stando a quanto da lui raccontato, infatti, ogni discorso al momento è congelato e rimandato a fine mercato. Le posizioni, infatti, del calciatore e del club sono inconciliabili tra di loro, ma evidentemente la volontà del ragazzo è di restare in azzurro. Di conseguenza, si tratta di un modo per rimandare ogni possibile tensione o frizione ad un momento in cui ci saranno meno preoccupazioni e pressioni.

Rinnovo Politano col Napoli, tutto rimandato

Come da lui stesso spiegato, si era giunti in una fase in cui sarebbe stato impossibile venir fuori da questa situazione. Meglio, dunque, rimandare. L’ex Sassuolo è stato tra i grandi protagonisti della conquista dello Scudetto, come certificato dalle 35 presenze collezionate e condite da 4 gol tra tutte le competizioni. Ha, inoltre, aggiunto che è ottimo il feeling con Garcia e questo fa sicuramente ben sperare.