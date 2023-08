La visione di spalle è scottante: Elisabetta Gregoraci lascia senza fiato

Elisabetta Gregoraci ha aggiornato il suo account ufficiale di Instagram con un nuovo ed interessante post che sta ricevendo il successo che merita.

In questo momento, la bellissima nativa di Soverato, si sta godendo le meritate vacanze e periodo di relax, nella meravigliosa cornice della Sardegna. Proprio da una delle isole più ambite da italiani e turisti arrivano degli scatti a dir poco da urlo. Il suo post, infatti, sta ricevendo tantissimi di quei “like” che si sta perdendo il conto.

Stesso discorso vale anche per i commenti di approvazione da parte dei suoi follower. In attesa della nuova stagione lavorativa (da capire ancora in quale rete televisiva andrà a lavorare), Elisabetta ci regala delle immagini che sono semplicemente spettacolari.

Elisabetta Gregoraci, scatti da urlo: che spettacolo

Proprio qualche settimana ha presentato l’ultima edizione estiva del programma musicale “Battiti Live“. L’ex compagna dell’imprenditore Flavio Briatore continua ad essere una delle protagoniste di questa estate e, soprattutto, dei social network. La sua carta di identità parla chiaro: sono 43 primavere, ma ne dimostra meno della metà. In questo periodo di relax ha deciso di condividere alcuni scatti della sua quotidianità con i propri followers.

In Sardegna, ovviamente, non è andata di certo da sola. Insieme alla meravigliosa calabrese c’è anche il suo fidanzato. Si tratta dell’imprenditore (molto più giovane di lei) è Giulio Fratini. I due postano foto in rete e si mostrano sempre più innamorati come non mai. I due stanno insieme da circa un anno e fanno ormai coppia fissa. In questo scatto, però, non figura il suo compagno ma ben altro.

Ovvero un lato ‘A’ ed un bikini davvero di tutto rispetto. Il mare ed il cielo azzurro fanno sicuramente da cornice in questo scatto, ma la vera stella è solamente lei. Occhiali da sole in bella vista, sorriso straripante ed un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Forme da urlo che lasciano completamente senza parole i suoi fan. Una Dea nelle acque sarde, non c’è che dire.

Come riportato in precedenza il numero dei like sta continuando ad aumentare sempre di più. Un orgoglio per la Sardegna (anche se non si tratterebbe affatto della prima volta) ospitare un personaggio del calibro della Gregoraci. In questi ultimi giorni, dal punto di vista del gossip, pare che la conduttrice televisiva voglia ingrandire la sua famiglia con la nascita di un figlio. Anche se si tratta solamente di voci visto che, di conferme, nemmeno l’ombra.