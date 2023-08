Nuovo acquisto ‘bocciato’: fuori col Frosinone

L’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, a quanto pare ha già le idee molto chiare in merito alla squadra che affronterà il Frosinone nella prima giornata di campionato

Non dovrebbero esserci dubbi dell’ultimo minuto. La cosa certa è che il nuovo acquisto partirà sicuramente dalla panchina. Anche se non è assolutamente da escludere che possa entrare a partita in corso nel secondo tempo. Spazio, quindi, a colui che ha dato la sua impronta la passata stagione vincendo il titolo che mancava in città da ben 33 anni.

Contro i ciociari allenati da Di Francesco, al loro ritorno in Serie A dopo svariati anni, pare che la formazione da schierare sia scelta. A meno di eventuali colpi di scena dell’ultimo minuto che si potrebbero verificare. Nel frattempo continuano gli allenamenti in quel di Castel Volturno dopo aver terminato i due ritiri precedenti (Dimaro e Castel di Sangro).

Napoli, scelte fatte per la partita d’esordio contro il Frosinone

In attesa di capire cosa regalerà questi ultimi giorni di mercato (con l’addio probabile di Piotr Zielinski e l’arrivo di Gabri Veiga dal Celta Vigo), il Napoli si prepara in vista dell’esordio in campionato contro il Frosinone.

Non dovrebbero esserci dubbi su chi schierare a centrocampo e, di conseguenza, anche in attacco. Qualche punto interrogativo, invece, per quanto riguarda il reparto difensivo.

Sugli esterni saranno confermati il capitano Di Lorenzo e Mario Rui (fresco di rinnovo proprio negli ultimi giorni). Centrale confermatissimo Amir Rrahmani che, con il passare delle partite, è diventato sempre più leader della retroguardia partenopea. Chi lo affiancherà? Dopo l’addio doloroso, dopo un solo anno, da parte del sudcoreano Kim min-Jae, i partenopei sono corsi ai riparti prelevando dal Brasile il giovane Natan.

Se pensate che, però, il classe 2001 venga buttato subito nella mischia come titolare vi sbagliate completamente di grosso. Il brasiliano ha fatto sì il suo esordio, in amichevole, contro i ciprioti dell’Apollon Limassol, ma allo stesso tempo Garcia non lo reputa ancora pronto per affrontare partite del genere dal primo minuto. Nel frattempo il brasiliano, però, continua ad allenarsi intensamente e si farà trovare pronto se dovesse essere necessario.

Al fianco del kosovaro, ovviamente, verrà schierato il più esperto dei difensori in rosa come Juan Jesus. Il suo connazionale, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto presente. Tanto da diventare un vero e proprio idolo della tifoseria azzurra, soprattutto per essere un personaggio molto divertente sui social network.