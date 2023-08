Tifosi del Napoli di sasso, ora De Laurentiis non si ferma più

Il Napoli non intende fermarsi: imminente un nuovo tentativo per un gioiello della Serie A. De Laurentiis ha le idee chiare.

La fase dello studio e dell’analisi dei possibili nuovi acquisti è durata diverse settimane. Adesso, però, il Napoli ha le idee chiare e non intende più fermarsi sul mercato. Nei giorni scorsi, ad esempio, si è chiusa l’annosa questione relativa al sostituto di Kim Min-jae: alla corte di Rudi Garcia è arrivato Natan mentre per rinforzare il centrocampo il club ha deciso di puntare forte su Jens Cajuste, preso per 12 milioni dal Reims. In cantiere, poi, ci sono due ulteriori colpi tesi a rinforzare la rosa dei Campioni d’Italia.

Uno risponde al nome di Gabri Veiga, ormai ad un passo dal trasferimento al Napoli. I contatti con il Celta Vigo sono andati avanti in maniera proficua nelle ultime ore, al punto da consentire alle parti coinvolte di trovare l’intesa definitiva e delineare i contorni economici dell’operazione. Nelle casse dei galiziani, in particolare, finiranno 36 milioni (pagabili in più esercizi finanziari) più alcuni bonus legati a determinati obiettivi personali e di squadra. Non solo: la proposta comprende anche il 10% della futura rivendita.

Il 21enne, autore di 11 gol e 4 assist nelle 36 apparizioni totalizzate nell’ultima edizione della Liga, sbarcherà in città nelle prossime per sostenere le visite mediche di rito e firmare il contratto che lo legherà ai partenopei fino al 2028. Un innesto fortemente voluto da Garcia, alla luce della qualità dello spagnolo e della sua grande duttilità: di professione mezzala, il classe 2002 può essere schierato pure nelle posizioni di trequartista e di seconda punta.

Napoli, De Laurentiis non vuole fermarsi: altro colpo in arrivo

Definito l’affare, De Laurentiis a breve proverà a tornare all’assalto per un gioiello della Serie A da tempo nel radar napoletano: parliamo di Teun Koopmeiners, cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta, fin qui, ha fatto muro chiedendo oltre 40 milioni per l’ex Az Alkmaar tuttavia i contatti sono destinati ad intensificarsi a stretto giro di posta, soprattutto nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Piotr Zielinski all’Al-Ahli che ha messo sul piatto oltre 30 milioni ed un ricco triennale al polacco.

Garcia, dal canto suo, gongola. Il debutto in campionato si avvicina (19 agosto sul campo del neo promosso Frosinone) e la rosa da lui voluto è quasi pronta. Gabri Veiga più Koopmeiners: l’accoppiata ideale per andare a caccia del secondo scudetto consecutivo.