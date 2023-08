Salta il grande colpo: Napoli senza parole

Grande fermento nel centrocampo del Napoli. Dopo la conferma di Zielinski si tratta per Gabri Veiga. Ma c’è un altro nome che piace ai tifosi. Purtroppo è arrivata una notizia che non piacerà ai sostenitori partenopei

In questo calciomercato estivo il Napoli lavora soprattutto a centrocampo. Sistemata la difesa con l’arrivo di Natan, senza movimenti in attacco, in mezzo al campo si prova a rinforzare la squadra. Tanguy Ndombele è stato sostituito da Jens Cajuste, giocatore duttile e che potrebbe offrire più soluzioni a Garcia.

Importante la conferma di Piotr Zielinski, che dopo molti ripensamenti ha deciso di rifiutare l’Arabia e di rimanere a Napoli. Buona notizia per l’allenatore, che non perderà un titolare. Restano ovviamente gli altri pilastri, Lobotka e Anguissa, mentre sono da definire le situazioni di Demme e Gaetano, che potrebbero partire. Se non entrambi, ma almeno uno dei due. Folorunsho è stato ceduto al Verona in prestito, e ovviamente Garcia potrà contare sul jolly Elmas. Un reparto già molto ricco, ma si parla con insistenza di un altro colpo che rappresenterebbe una vera e propria aggiunta.

Si tratta di Gabri Veiga del Celta Vigo, che costa 40 milioni e che sarebbe un acquisto molto interessante. Andrebbe ad aggiungersi al pacchetto a disposizione dell’allenatore e rappresenterebbe un rinforzo vero e proprio. Si parlava di lui come sostituto di Zielinski, ma ora si ipotizza che le due situazioni non sono legate. Ma se davvero arriverà Veiga, di conseguenza sfuma un altro nome accostato al Napoli e che faceva “sognare” i tifosi partenopei.

Napoli, niente super acquisto a centrocampo: c’è un muro

Si tratta di Koopmeiners dell’Atalanta, che nell’ultimo campionato si è distinto per gol segnati e un rendimento offensivo molto intrigante. Anche in questo caso si pensava che l’olandese potesse arrivare per sostituire Zielinski. In realtà una trattativa non ci sarebbe mai stata. L’Atalanta, che ha venduto altri pezzi pregiati, considera “Koop” incedibile. Solo sondaggi da parte del club azzurro, con i tifosi partenopei che sognavano. Infatti, per una volta il Napoli stava cercando un calciatore “famoso” e ben conosciuto, stuzzicando l’immaginazione dei supporters.

Solitamente il club di De Laurentiis sceglie calciatori sconosciuti e poco carismatici, che arrivano in punta di piedi. Invece Koopemeiners avrebbe sicuramente esaltato la piazza. Niente da fare, ed è stato inutile anche ipotizzare una possibile cifra per la cessione del centrocampista. Si era parlato di 35 o di 40 milioni, ma la verità è che l’Atalanta non ha mai pensato davvero di poter mettere sul mercato uno dei migliori centrocampisti dello scorso campionato.