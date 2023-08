Garcia blocca tutto, ma lui vuole andare via: è caos Napoli

Il calciatore vuole andare via perché desideroso di giocare di più, mentre Garcia vorrebbe tenerlo con sé per questa stagione

Il Napoli si sta preparando in vista della seconda partita di campionato che disputerà, questa domenica, allo stadio ‘Diego Armando Maradona‘ contro il Sassuolo di Dionisi. Il manager francese spera di poter contare sul rientro di alcuni calciatori fondamentali che non hanno potuto prendere parte all’esordio contro il Frosinone.

Tra questi, ovviamente, spunta il nome di Kvaratskhelia. Allo stesso tempo, però, nasce un vero e proprio caos all’interno della squadra azzurra. Per il semplice motivo che c’è un calciatore nella rosa che vorrebbe andare via per avere più spazio mentre Garcia spinge per farlo rimanere in rosa.

Napoli, situazione caotica: cosa sta succedendo

Al Napoli sa molto bene di essere considerato una riserva. E che riserva visto che, su di lui, sono piombate un bel po’ di squadre che sarebbero pronte a fare carte false pur di averlo. Anche se, a quanto pare, questo ruolo gli sta abbastanza stretto.

A tal punto che sta pensando seriamente di fare le valigie visto che vorrebbe avere molto più spazio. Da come avete ben potuto capire dalla foto stiamo parlando di Alessandro Zanoli. Il nativo di Carpi, nell’ultima metà della stagione con la maglia della Sampdoria, ha dimostrato chiaramente di poter giocare ai massimi livelli. Con i blucerchiati, nonostante la retrocessione, è stato uno dei migliori della squadra.

Con tanto di apprezzamento da parte della tifoseria ligure. Una buona notizia per il Napoli che lo ha ritrovato maturato e con più esperienza. Ottimo per Garcia che, però, gli preferisce il capitano Di Lorenzo.

Questo ruolo da riserva, però, proprio non gli va giù. Ed è per questo motivo che è pronto a chiedere la cessione. Le squadre fortemente interessate a lui non mancano. Sia estere che italiane. In primis lo Sporting Lisbona che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo, mentre il Genoa vorrebbe prelevarlo in prestito secco. Entrambi i club, ovviamente, gli garantirebbero la titolarità che vuole.

Allo stesso tempo, però, Garcia spinge per farlo rimanere visto che lo reputa un’ottima pedina nel caso in cui l’ex Empoli dovesse rifiatare. Una situazione caotica in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. A pochi giorni dalla scadenza della sessione estiva qualcosa potrebbe seriamente cambiare. Nel caso di un addio di Zanoli il Napoli dovrà correre subito ai ripari con l’acquisto di un nuovo terzino destro.