Jolanda è straripante: la scollatura lascia senza parole

Jolanda De Rienzo è uno dei volti di punta di Sportitalia, conferma il suo ottimo stato di forma mostrandosi al meglio per i fan

La giornalista campana Jolanda De Rienzo è spesso tra le protagoniste dell’emittente sul canale 60 del digitale terrestre, una donna qualificata e che rende molto piacevole il racconto sportivo. Il pubblico in tv e sui social l’ha eletta ormai a beniamina.

Nel giornalismo calcistico sono poche le croniste davvero competenti, che sappiano abbinare alla bellezza anche una competenza tale da reggere tranquillamente ogni tipo di trasmissione. Fra queste inseriamo senza dubbio Jolanda De Rienzo, sempre più una protagonista su Sportitalia e con un grande seguito di pubblico.

L’affetto degli sportivi è illimitato, sanno apprezzare una conduttrice che non si perde in fronzoli e va subito al sodo. E lo fa con competenza, una innata simpatia e una bellezza sempre imponente, da far perdere la testa agli appassionati.

De Rienzo, una scollatura da Serie A

Le ultime foto caricate dalla giornalista sul suo profilo Instagram diventano così un argomento importante per i fan. Jolanda sa essere una donna ammaliante, la nascita del figlio ne ha messo ancora più in risalto le forme e il pubblico apprezza anche la tenerezza con la quale si mostra da mamma.

Sui social, però, le foto più cliccate sono chiaramente quelle dove emerge la sua bellezza in primo piano, non è un caso come la scollatura di Jolanda De Rienzo sia diventata pressoché virale.

È una giornalista che sa abbinare bellezze e competenza, forme fisiche importanti a simpatia. Il top quindi per tutti gli sportivi, che già domenica hanno seguito le vicende del campionato in sua compagnia, non rimanendo di certo delusi. Del resto, è una delle croniste più apprezzate d’Italia, può entrare tranquillamente nella top five dei volti emergenti per il futuro, pur avendo già tante esperienze alle proprie spalle in ambito giornalistico-sportivo.

Jolanda De Rienzo vuole migliorarsi, essere sempre più brava e i fatti le stanno dando anche ragione. Se da una parte cresce in sicurezza davanti agli schermi, dall’altra c’è un pubblico social che le rimane accanto e la fa crescere nei numeri. Sta diventando una influencer dal seguito importante, sono più di 300mila i fan su Instagram che la seguono con una vivace attenzione. Non mancano nei complimenti e nel valutarla dopo ogni trasmissione, sempre con grandi elogi.