Rifiuto a 30 milioni: a Napoli restano tutti di sasso

By

Un clamoroso scenario di mercato coinvolge il Napoli di Rudi Garcia: no secco all’offerta di 30 milioni di euro

Vincere aiuta a vincere ed è per questo che il Napoli di Rudi Garcia è fermamente convinto di poter arrivare fino in fondo, trionfante, come pochi mesi fa.

L’obiettivo degli azzurri resta sempre quello di provare bissare il successo in campionato, confermando lo scudetto che è attualmente cucito sulle maglie dei partenopei. Il nuovo allenatore azzurro Rudi Garcia di rientro in Italia dopo la breve e deludente esperienza all’Al-Nassr, è stato l’erede designato di Luciano Spalletti e voluto fortemente dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

Nel segno, come un anno fa, di Victor Osimhen già a quota due reti dopo 90′ giocati. Un vero e proprio cannibale, in attesa dell’ormai imminente ritorno dell’altro gemello del gol, Khvicha Kvaratskhelia. Un percorso già scritto quello del Napoli, dentro e fuori dal rettangolo verde. Ed il calciomercato estivo, in questo senso, ha già detto molto del Napoli presente e quello futuro.

In difesa, al posto dell’unica grande partenza del coreano Kim è giunto Natan, scommessa verdeoro chiamato all’arduo compito di non far rimpiangere l’attuale stella del Bayern Monaco.

Jens Cajuste rappresenta una delle possibili opzioni per la mediana sui cui Garcia potrà contare nei prossimi mesi mentre tra i pali il talento di Elia Caprile farà certamente comodo alle spalle del titolarissimo Meret.

30 milioni, no grazie: la decisione del Napoli

Il neo direttore sportivo Mauro Meluso sta lavorando a quelle che, da qui al prossimo 1 settembre, potrebbero essere le sorprese da consegnare a mister Garcia. Ma il Napoli dovrà tuttavia stare molto attento perchè i gioielli della rosa campione d’Italia erano e rimangono tra i più ambiti praticamente in tutta Europa.

Secondo quanto viene riportato da ‘Il Corriere dello Sport‘ il Napoli avrebbe ufficialmente rifiutato un’offerta da ben 30 milioni per il 23enne macedone Eljif Elmas. Il talento, che nella scorsa stagione ha trovato grande spazio con 47 presenze complessive, 6 gol e 3 assist vincenti, piace tantissimo al Lipsia. Ma la proposta del club tedesco è stata respinta e, salvo sorprese dell’ultimo minuto, Elmas continuerà la carriera sotto l’ombra del Vesuvio.

Il quotidiano riporta, tuttavia, le ultime riguardo al rinnovo che Elmas non ha ancora firmato con gli azzurri. In scadenza il 30 giugno 2025, il giocatore sembrerebbe aver declinato le proposte dalla società di Aurelio De Laurentiis per prolungare. E i dubbi, sul suo futuro, continuano ad essere un chiodo fisso per la dirigenza campione d’Italia.