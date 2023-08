Dalla Juve alla Roma: arriva il botto di fine mercato

Il calciomercato estivo si avvia verso la conclusione e sull’asse Juventus-Roma sembra accendersi un clamoroso affare

Un’estate bollente quella che sta mostrandosi da settimane a questa parte. E le grandi società del nostro calcio hanno già mosso decisamente parecchi passi in direzione di acquisti e cessioni.

Tra questi vi è la Roma di Josè Mourinho che vuole tornare a brillare dopo una stagione altalenante, soprattutto in Serie A. Tiago Pinto ha portato alla corte dello ‘Special One’ diversi innesti mirati, molti dei quali a parametro zero. Evan Ndicka dall’Eintracht Francoforte per sostituire Roger Ibanez finito in Arabia Saudita.

Ma anche Houssem Aouar, accostato a diversi top club europei negli ultimi mesi, darà nuove idee alla mediana giallorossa. Si sono recentemente aggiunti anche Renato Sanches e Leandro Paredes, di ritorno nella Capitale dopo aver deluso nella passata stagione in prestito alla Juventus.

Proprio la Juventus che, dopo aver strapazzato l’Udinese all’esordio in campionato, deve limare gli ultimi acquisti per definire una volta per tutte il gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri. Ciò che accomuna le due società è la ricerca di un attaccante ed è in questo contesto che la Roma, un pò a sorpresa, potrebbe addirittura attingere dalla squadra del ‘Conte Max’.

Roma, sfuma il bomber: Mourinho vuole lo juventino

Sembra definitivamente finita in un nulla di fatto la trattativa tra l’Atalanta e la Roma per la firma di Duvan Zapata. Il centravanti colombiano, dopo aver trovato l’accordo ed essere stato ad un passo dall’approdo nella Capitale, alla fine dovrebbe rimanere in quel di Bergamo. E per metterci una pezza, Tiago Pinto starebbe pensando ad uno degli esuberi di lusso di casa Juventus.

Parliamo di Moise Kean che a Torino sta vivendo delle settimane estremamente complicate. In tal senso, la Roma potrebbe effettivamente tentare di approcciare il centravanti italiano per potenziare l’attacco di Josè Mourinho. Moise Kean, davanti alla giusta proposta, potrebbe davvero lasciare la Juventus.

In questo particolare caso, la ‘Vecchia Signora’ sta già sondando il terreno per l’eventuale sostituto del 23enne, sotto contratto fino al 2025 con il club piemontese. Un’opzione che, nelle ultime ore di mercato, potrebbe effettivamente decollare per la gioia dello ‘Special One’, estimatore della punta juventina. Kean, nella sua ultima stagione con la maglia bianconera ha collezionato 40 presenze tra campionato e coppe, con 8 gol all’attivo.