Calciomercato, colpo in attacco: De Laurentiis gongola

Dopo l’affare sfumato Gabri Veiga, il Napoli starebbe pensando a nuovi colpi in attacco. Ecco l’affare da urlo ed inaspettato di De Laurentiis

Sono state ore davvero frenetiche quelle vissute dai tifosi del Napoli. Gabri Veiga era davvero ad un passo, ma poi l’affare è sfumato definitivamente con il suo immediato trasferimento in Arabia Saudita. Un momento decisivo per cambiare subito obiettivo di calciomercato pensando a rinforzare il reparto offensivo di Rudi Garcia.

Un possibile colpo di scena in ottica futura per arrivare ad uno dei migliori talenti in circolazione. Lui vorrebbe giocare con più continuità dopo l’esordio in Serie A: ora tutto può cambiare improvvisamente con la notizia dell’ultim’ora davvero a sorpresa.

Calciomercato, affare in ottica futura: decisione a sorpresa

Il calciomercato può regalare ancora colpi sensazionali negli ultimi giorni di agosto. Affari davvero da urlo per ingaggi a sorpresa pensando già al futuro. Un motivo in più per far sognare i tifosi delle big della Serie A con il Napoli che vuole bissare il successo della scorsa stagione.

Pochi minuti fa il portale ‘Gazzettino del Friuli’ ha accostato al Napoli il profilo del giovanissimo talento dell’Udinese, Simone Pafundi, che ha incantato con la maglia della Nazionale italiana al Mondiale Under 20. Attualmente sta attraversando dei problemi a livello fisico a causa della pubalgia: il giocatore dovrebbe anche rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2025, ma è partito subito un lungo braccio di ferro tra le parti.

Il talento classe 2006 vorrebbe giocare con maggiore continuità in Serie A dopo aver collezionato soltanto 79 minuti nella passata stagione con Sottil. Se non dovesse firmare il contratto, potrebbe andare così vivere da separato in casa. E così è uscito fuori il Napoli come società molto interessata al giocatore visto che Pafundi ha origine napoletane.

La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro più bonus con una percentuale all’Udinese in caso di futura rivendita. La sua volontà è già nota alla dirigenza friulana che continuerà a lavorare sul rinnovo del giocatore, che vuole continuare a stupire tutti. Le qualità ormai sono note a tutti, ma c’è questo cavillo burocratico che potrebbe essere decisivo in negativo mettendolo fuori rosa. Pafundi non ha intenzione di perdere una stagione formativa per lui: a breve arriverà così la decisione definitiva da parte del suo entourage.