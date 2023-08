Va via dopo la seconda giornata: addio Napoli

By

Il Napoli di De Laurentiis pronto a sorprendere i tifosi con una nuova cessione: dopo il Sassuolo l’annuncio ufficiale

Oltre tre decadi per tornare a festeggiare un traguardo che, oggi più che mai, va considerato un pezzo importante di storia del Napoli. Il club azzurro, reduce da una corsa scudetto dominata in lungo e in largo, ha adesso un solo obiettivo: ripetersi.

La vittoria in rimonta sul Frosinone, grazie ad un incontenibile Victor Osimhen, ha regalato agli uomini di Rudi Garcia bottino pieno all’esordio in Serie A. Del destino del nigeriano si parla moltissimo da mesi a questa parte ma alla fine il suo presente continuerà a chiamarsi Napoli. Una conferma fondamentale per continuare a far bene, aprendo un ciclo vincente che vada ben oltre il terzo tricolore.

Il calciomercato estivo ha portato alcune novità, oltre alle conferme delle stelle partenopee. La prima riguarda proprio la guida tecnica, visto l’addio di Luciano Spalletti che sarà il Commissario tecnico della Nazionale azzurra.

Garcia è stata la scelta di De Laurentiis che per la squadra campione d’Italia ha fissato l’obiettivo di continuare a mostrare un gioco tra i più spettacolari d’Europa. E poco male se Cristiano Giuntoli, uno dei grandi protagonisti degli ultimi anni in casa Napoli, alla fine abbia scelto di ‘tradire’ la piazza campana per approdare alla corte del ‘nemico’: la Juventus.

Cessione post Sassuolo: saluta subito il Napoli

Mauro Meluso, neo ds azzurro, ha portato avanti il diktat societario che ha visto acquisti mirati, per puntellare una rosa che era già tre le più forti e complete nel panorama europeo. Ora come ora, però, una delle priorità è accelerare per quanto riguarda il capitolo cessioni.

Caprile, Cajuste e Natan, giunto al posto dell’unica partenza illustre – quella di Kim – sono stati l’inizio. Non è escluso che da qui all’1 settembre la rosa di Garcia possa arricchirsi di nuovi volti. Ma intanto pare ormai solo in attesa dell’ufficialità la partenza di uno dei gioielli di scuola Napoli. Gianluca Gaetano è destinato a dire arrivederci ai colori azzurri, visto che a Napoli rischierebbe di trovare decisamente poco spazio nella stagione appena cominciata.

Un affollamento importante a centrocampo che porterà il classe 2000 a continuare la carriera in Serie A, per un anno. E sono due i club principalmente interessati al 23enne di Cimitile che nell’ultimo anno ha collezionato 12 presenze, 1 gol e 1 assist vincente.

Empoli e Frosinone rimangono le scelte più probabile, con una delle due destinata a vincere il duello di mercato e ad accogliere Gaetano subito dopo la sfida contro il Sassuolo. Settimana prossima, quindi, il divorzio sarà ufficiale: il capitolo cessioni in casa Napoli è solo all’inizio.