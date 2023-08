Tutti a bocca aperta: Marika Fruscio, gonna e tacchi da capogiro

Gonna e tacchi da far girare la testa: ancora una volta la procace Marika Fruscio lascia tutti senza parole

Il pallone è tornato a rotolare sui manti erbosi degli stadi italiani. La prima giornata ha già regalato grandi emozioni tra sorprese, il ko della Lazio (seconda, alle spalle del Napoli, nella scorsa stagione) in quel di Lecce e il pareggio casalingo della Roma contro la Salernitana, e conferme (vittoria per Napoli, Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Fiorentina) delle aspettative di tifosi e addetti ai lavori.

Victor Osimhen e Lautaro Martinez, autori di una doppietta che ha steso rispettivamente il Frosinone e il Monza, hanno già dato fuoco alle polveri per un duello a suon di gol che si preannuncia entusiasmante e che fa sognare i loro tifosi.

Ma con lo start della Serie A sono ritornate anche le trasmissioni sportive che, a loro volta, competono nel campionato dell‘Auditel. E come per i club anche i vari format sportivi per vincere lo ‘scudetto degli ascolti‘ schierano in campo, pardon, in studio i loro fuoriclasse, anzi le loro fuoriclasse.

Marika Fruscio lascia a bocca aperta: gonna e tacchi da capogiro

Ebbene sì, il giornalismo sportivo televisivo è uno dei pochi settori professionali in cui le rappresentanti del gentil sesso non sono una minoranza.

Belle e competenti in materia, sono sempre più le donne che nelle vesti di conduttrici, inviate e opinioniste arricchiscono il parterre delle trasmissioni calcistiche delle reti generaliste, satellitari e di quelle in streaming.

E proprio nel web spopola, grazie alla sua competenza calcistica e, non nascondiamocelo, alle sue generose forme, una delle giornaliste sportive più amate e seguite dai tifosi e non solo: Marika Fruscio.

La procace giornalista e showgirl (nel curriculum, oltre a calendari best seller, vanta la partecipazione al reality show ‘Playmen Tv–La casa delle playgirls’, al popolarissimo dating show ‘Uomini e Donne’ e a ‘Ciao Darwin‘) è di nuovo al timone, insieme ai suoi tre colleghi, di ‘Calcissimo’.

E per l’importante occasione la bellissima e prorompente Marika ha pensato bene di postare sul suo account Instagram una foto che ha lasciato i suoi fan e follower senza parole. Seduta al desk dello studio del programma che conduce, Marika è inguainata in un vestito talmente corto da lasciare scoperte le sue lunghe, affusolate e ambrate gambe.

Un dettaglio piccante che fa il paio con il suo giunonico décolleté, che neanche una voluminosa ciocca di capelli riesce a occultare del tutto, per un mix talmente esplosivo da scatenare un diluvio di ‘bellissima‘, ‘meravigliosa‘, ‘fantastica‘ da parte dei suoi follower.

Insomma, in attesa di mettere a nudo il calcio italiano Marika Fruscio si ‘mette a nudo’ con un outfit, gonna e tacchi da capogiro, che, per la gioia dei suoi fan, lascia ben poco spazio all’immaginazione.